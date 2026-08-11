伊朗：美國滿足德黑蘭條件前 持續關閉荷莫茲海峽

伊朗最高國家安全委員會（SNSC）新任秘書雷札伊。（路透）

伊朗 最高國家安全委員會（SNSC）新任秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）今天說，只要美國不調整既有舉措、不同意德黑蘭提出的終戰條件，荷莫茲海峽 就會持續封閉。

路透報導，這番言論是迄今為止最強烈的訊號，顯示只要美國不遵守華府與德黑蘭6月達成中東終戰諒解備忘錄（MOU）當中的承諾，即使伊朗與阿曼針對荷莫茲海峽談成協議，這條能源要道也不會立即重新開放。

雷札伊是伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼 （Mojtaba Khamenei）的親信，他接受塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）訪問表示：「只要美國不調整既有舉措、不接受伊朗提出的條件，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）就不會開放。」

他指出：「美國必須終結這場戰爭、解凍伊朗遭凍結的資產，並使戰爭在這個地區結束，包含黎巴嫩和加薩。即便伊朗與阿曼就荷莫茲海峽運輸路線達成一項協議，這與該海峽關閉是兩回事。」

雷札伊9日獲當局任命為SNSC秘書、即該委員會二把手，負責協調伊朗國安與外交政策，他表示已透過調解方向美國轉達伊朗提出的條件。

伊朗最高領袖的顧問穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）也在社群媒體X平台發文說「對侵略者的懲罰持續進行，伊朗提出的條件獲得滿足前，荷莫茲海峽不會重啟」。

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