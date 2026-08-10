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伊朗戰爭消耗大…美軍火庫存有多深？中俄都在密切追蹤

編譯盧思綸／綜合報導
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美國庫存彈藥在對伊朗戰爭中快速消耗，減低美對中俄的嚇阻能力。圖為中國國家主席習近...
美國庫存彈藥在對伊朗戰爭中快速消耗，減低美對中俄的嚇阻能力。圖為中國國家主席習近平(左)與川普總統川普(右)今人5月15日在北京中南海花園見面。(路透)

紐約時報報導，伊朗戰爭持續掏空美國武器庫存，明顯削弱美軍火力。烏克蘭前線率先承受防空飛彈短缺壓力，但長遠來看，最嚴重的衝擊恐落在亞洲。分析人士警告，這波消耗對美國傳統軍事嚇阻能力造成「世代級的毀滅性打擊」，對北京與莫斯科決策的影響可能延續數年，尤其這兩國在盤算與美國發生潛在衝突時更有恃無恐。

美軍長年為中國可能對台動武預作準備，伊朗戰爭已大量抽走印太地區原本用來因應中國的關鍵武器。美軍印太司令部成為伊朗戰事的重要彈藥來源，大批戰斧巡弋飛彈及其他長程飛彈被調往中東，數百枚先進防空攔截飛彈、一支航艦打擊群及部分最先進驅逐艦也遭抽調。

紐時引述一名熟悉國防情報的美國官員透露，中俄正密切追蹤美軍庫存，不僅從國會預算、國防承包商公告等公開資訊推估數量，也透過間諜衛星及其他監視系統掌握變化。CSIS資深研究員卡拉科(Tom Karako)警告：「這不可能不對中俄的盤算產生重大影響。他們可能刻意選在自己決定的時間採取行動，別忘了，我們得花上好幾年才能恢復庫存。」

資深官員表示，美國武器庫存已消耗至令人憂心的程度。為攔截伊朗報復攻擊，美軍大量耗用防空飛彈，不僅迫使華府延後向歐洲與亞洲客戶交貨，也從兩地抽調軍艦、軍機及防空部隊支援中東，連帶影響裝備維修、部隊士氣及當地火力，相關長期後果已引發美軍與情報界憂慮。

川普政府雖要求國防承包商加快擴產，但美國要補回伊朗戰爭消耗的逾1500枚愛國者攔截飛彈，仍可能需要超過兩年，目前庫存已不到1700枚。專家指出，這場彈藥危機部分承接自拜登政府，而且幾乎肯定會延續至川普卸任之後。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)指出，美國仍有逾10萬枚空投導引炸彈等大量較低階彈藥，但軍機必須接近目標投放，風險較高；能從遠距離發射、突破敵方防空的長程飛彈，部分庫存卻已在伊朗戰爭中幾乎耗盡，包括陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)及精準打擊飛彈。由於中國與俄羅斯的防空能力遠勝伊朗，一旦爆發衝突，這類武器將格外重要。

五角大廈另將部分戰術監視資源與防空系統轉往中東，使駐南韓美軍面對北韓威脅時更加脆弱。烏克蘭總統澤倫斯基表示，西方盟國今年提供的防空飛彈數量僅剩2025年的三分之一；美國官員則擔心，南韓與日本可能開始質疑華府能否以非核武力提供保護，進而更傾向自行發展核武。歐洲盟友也因美國武器產能吃緊，開始考慮增加向其他國家採購。

華府智庫「美國企業研究所」國防分析師哈里森(Todd Harrison)警告：「這場戰爭拖得愈久，我們與伊朗交火愈久，美國的彈藥問題就愈嚴重，這段脆弱期也會變得愈大、愈明顯。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為美軍為攔截伊朗攻擊大量耗用防空與長程飛彈，許多原本針對中國的關鍵彈藥被抽走，庫存恢復又需數年，讓中俄更可能低估美國即時反應能力。

  • 報導指出，戰斧巡弋飛彈、長程飛彈、愛國者攔截彈與ATACMS等庫存都被大量消耗，另有航艦打擊群、驅逐艦與防空部隊從印太轉往中東支援。

  • 華府延後對歐亞客戶交貨，南韓面對北韓的防衛也更脆弱，日本與南韓可能懷疑美國保護能力，歐洲盟友則開始尋求其他軍火供應來源。

紐約時報 烏克蘭 伊朗

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