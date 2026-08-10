伊朗鷹派鞏固勢力 前軍事指揮官獲任最高國安會秘書
伊朗總統府9日表示，總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)已任命前伊斯蘭革命衛隊(IRGC)指揮官雷扎伊(Mohsen Rezaee)擔任該國最高安全機構──最高國家安全委員會(Supreme National Security Council)的秘書。
總統府通訊與資訊傳播副主任塔巴塔貝(Seyed Mehdi Tabatabaei)在X平台上表示：「鑑於左加德(Mohammad Bagher Zolghadr)辭去最高國家安全委員會秘書一職並接受新職務，伊朗伊斯蘭共和國總統裴澤斯基安博士已頒布法令，任命雷扎伊為最高國家安全委員會秘書。」裴澤斯基安接著任命左加德為其政治顧問。
在此決定做出前不久，最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)才剛任命雷扎伊為他在該委員會的代表，並提及他在1980至1988年兩伊戰爭期間的經驗與貢獻。
雷扎伊同時也是伊朗國家利益委員會(Expediency Discernment Council)的成員，該機構負責調解國會與憲法監護委員會(Guardian Council，負責審查參選人資格及法案的12人機構)之間的分歧。他先前已於今年3月被任命為伊朗最高領袖的軍事顧問。
任命雷扎伊凸顯出革命衛隊的影響力進一步鞏固，更能左右德黑蘭戰略和安全政策。1981年僅27歲的雷扎伊受前任最高領袖哈米尼(Ayatollah Khomeini)任命為革命衛隊總司令，至1997年的16年任期是革命衛隊史上最長。
雷扎伊極端反美反以，是赫赫有名的鷹派。雷扎伊亦支持激進的伊朗核戰略，早在1987年6月他就曾致信哈米尼，稱若不獲得最先進的武器如核武，就無法在軍事上贏得這場戰爭。此後多年，雷扎伊多次公開威脅如果國際協議失敗，伊朗將退出「禁止核子擴散條約」(NPT)。近期聲明中他還暗示伊朗擁有「未公開的軍事能力」，足以突破敵方的威懾。
這些人事變動發生之際，伊朗仍與美國處於軍事衝突之中。美伊4月達成停火協議，隨後於6月簽署了一份諒解備忘錄，望能結束軍事衝突並達成持久的和平協議。然而該協議在上個月破裂，雙方交火持續了近兩周，直到有報導稱雙方正進行談判以解決衝突後，川普總統才突然叫停轟炸行動。
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總統裴澤斯基安任命前伊斯蘭革命衛隊指揮官雷扎伊出任最高國家安全委員會秘書，接替轉任政治顧問的左加德。 雷扎伊同時身兼國家利益委員會成員、最高領袖代表與軍事顧問，顯示革命衛隊高層更深度介入德黑蘭的戰略與安全決策。 雷扎伊長期以反美反以著稱，並主張更強硬的核戰略，曾威脅若國際協議破局，伊朗可能退出NPT，甚至暗示擁有未公開軍事能力。
精華 FAQ
總統裴澤斯基安任命前伊斯蘭革命衛隊指揮官雷扎伊出任最高國家安全委員會秘書，接替轉任政治顧問的左加德。
雷扎伊同時身兼國家利益委員會成員、最高領袖代表與軍事顧問，顯示革命衛隊高層更深度介入德黑蘭的戰略與安全決策。
雷扎伊長期以反美反以著稱，並主張更強硬的核戰略，曾威脅若國際協議破局，伊朗可能退出NPT，甚至暗示擁有未公開軍事能力。
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