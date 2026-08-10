我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

伊朗鷹派鞏固勢力 前軍事指揮官獲任最高國安會秘書

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗軍事指揮官雷扎伊出長國家安全會議，外界解讀為伊朗傳統勢力正在固權。(路透)
伊朗軍事指揮官雷扎伊出長國家安全會議，外界解讀為伊朗傳統勢力正在固權。(路透)

伊朗總統府9日表示，總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)已任命前伊斯蘭革命衛隊(IRGC)指揮官雷扎伊(Mohsen Rezaee)擔任該國最高安全機構──最高國家安全委員會(Supreme National Security Council)的秘書。

總統府通訊與資訊傳播副主任塔巴塔貝(Seyed Mehdi Tabatabaei)在X平台上表示：「鑑於左加德(Mohammad Bagher Zolghadr)辭去最高國家安全委員會秘書一職並接受新職務，伊朗伊斯蘭共和國總統裴澤斯基安博士已頒布法令，任命雷扎伊為最高國家安全委員會秘書。」裴澤斯基安接著任命左加德為其政治顧問。

在此決定做出前不久，最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)才剛任命雷扎伊為他在該委員會的代表，並提及他在1980至1988年兩伊戰爭期間的經驗與貢獻。

雷扎伊同時也是伊朗國家利益委員會(Expediency Discernment Council)的成員，該機構負責調解國會與憲法監護委員會(Guardian Council，負責審查參選人資格及法案的12人機構)之間的分歧。他先前已於今年3月被任命為伊朗最高領袖的軍事顧問。

任命雷扎伊凸顯出革命衛隊的影響力進一步鞏固，更能左右德黑蘭戰略和安全政策。1981年僅27歲的雷扎伊受前任最高領袖哈米尼(Ayatollah Khomeini)任命為革命衛隊總司令，至1997年的16年任期是革命衛隊史上最長。

雷扎伊極端反美反以，是赫赫有名的鷹派。雷扎伊亦支持激進的伊朗核戰略，早在1987年6月他就曾致信哈米尼，稱若不獲得最先進的武器如核武，就無法在軍事上贏得這場戰爭。此後多年，雷扎伊多次公開威脅如果國際協議失敗，伊朗將退出「禁止核子擴散條約」(NPT)。近期聲明中他還暗示伊朗擁有「未公開的軍事能力」，足以突破敵方的威懾。

這些人事變動發生之際，伊朗仍與美國處於軍事衝突之中。美伊4月達成停火協議，隨後於6月簽署了一份諒解備忘錄，望能結束軍事衝突並達成持久的和平協議。然而該協議在上個月破裂，雙方交火持續了近兩周，直到有報導稱雙方正進行談判以解決衝突後，川普總統才突然叫停轟炸行動。

▼收聽一洲焦點Podcast：

伊朗專家委員會成員庫米(左起)、伊朗軍事指揮官雷扎伊和​​伊朗外交部長阿拉奇今年...
伊朗專家委員會成員庫米(左起)、伊朗軍事指揮官雷扎伊和​​伊朗外交部長阿拉奇今年7月出席前任最高領袖哈米尼的喪禮。(路透)

精華 FAQ

  • 總統裴澤斯基安任命前伊斯蘭革命衛隊指揮官雷扎伊出任最高國家安全委員會秘書，接替轉任政治顧問的左加德。

  • 雷扎伊同時身兼國家利益委員會成員、最高領袖代表與軍事顧問，顯示革命衛隊高層更深度介入德黑蘭的戰略與安全決策。

  • 雷扎伊長期以反美反以著稱，並主張更強硬的核戰略，曾威脅若國際協議破局，伊朗可能退出NPT，甚至暗示擁有未公開軍事能力。

伊朗

上一則

全球最佳移居地 愛沙尼亞奪冠 新加坡居次 美排名107

下一則

日本靖國神社新規 禁穿軍服、Cosplay入內

延伸閱讀

伊朗列荷莫茲全面開放條件 要美同意終戰並撤軍

伊朗列荷莫茲全面開放條件 要美同意終戰並撤軍
伊朗突加碼對美國開刁難條件 荷莫茲海峽協議恐生變

伊朗突加碼對美國開刁難條件 荷莫茲海峽協議恐生變
最想談又動武 專家：川普是最不了解伊朗領導人的美國總統

最想談又動武 專家：川普是最不了解伊朗領導人的美國總統
伊朗總統逼最高領袖現身 爆請辭28次換密會…見完反更困惑

伊朗總統逼最高領袖現身 爆請辭28次換密會…見完反更困惑

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
英國劍橋大學教育社會學教授阿爾戴陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

2026-08-04 13:48

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法