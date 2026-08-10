伊朗鷹派鞏固勢力 前軍事指揮官獲任最高國安會秘書

伊朗軍事指揮官雷扎伊出長國家安全會議，外界解讀為伊朗傳統勢力正在固權。(路透)

伊朗 總統府9日表示，總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)已任命前伊斯蘭革命衛隊(IRGC)指揮官雷扎伊(Mohsen Rezaee)擔任該國最高安全機構──最高國家安全委員會(Supreme National Security Council)的秘書。

總統府通訊與資訊傳播副主任塔巴塔貝(Seyed Mehdi Tabatabaei)在X平台上表示：「鑑於左加德(Mohammad Bagher Zolghadr)辭去最高國家安全委員會秘書一職並接受新職務，伊朗伊斯蘭共和國總統裴澤斯基安博士已頒布法令，任命雷扎伊為最高國家安全委員會秘書。」裴澤斯基安接著任命左加德為其政治顧問。

在此決定做出前不久，最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)才剛任命雷扎伊為他在該委員會的代表，並提及他在1980至1988年兩伊戰爭期間的經驗與貢獻。

雷扎伊同時也是伊朗國家利益委員會(Expediency Discernment Council)的成員，該機構負責調解國會與憲法監護委員會(Guardian Council，負責審查參選人資格及法案的12人機構)之間的分歧。他先前已於今年3月被任命為伊朗最高領袖的軍事顧問。

任命雷扎伊凸顯出革命衛隊的影響力進一步鞏固，更能左右德黑蘭戰略和安全政策。1981年僅27歲的雷扎伊受前任最高領袖哈米尼(Ayatollah Khomeini)任命為革命衛隊總司令，至1997年的16年任期是革命衛隊史上最長。

雷扎伊極端反美反以，是赫赫有名的鷹派。雷扎伊亦支持激進的伊朗核戰略，早在1987年6月他就曾致信哈米尼，稱若不獲得最先進的武器如核武，就無法在軍事上贏得這場戰爭。此後多年，雷扎伊多次公開威脅如果國際協議失敗，伊朗將退出「禁止核子擴散條約」(NPT)。近期聲明中他還暗示伊朗擁有「未公開的軍事能力」，足以突破敵方的威懾。

這些人事變動發生之際，伊朗仍與美國處於軍事衝突之中。美伊4月達成停火協議，隨後於6月簽署了一份諒解備忘錄，望能結束軍事衝突並達成持久的和平協議。然而該協議在上個月破裂，雙方交火持續了近兩周，直到有報導稱雙方正進行談判以解決衝突後，川普總統才突然叫停轟炸行動。

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伊朗專家委員會成員庫米(左起)、伊朗軍事指揮官雷扎伊和​​伊朗外交部長阿拉奇今年7月出席前任最高領袖哈米尼的喪禮。(路透)