伊朗最高領袖穆吉塔巴傳病危「隨時會死」 官媒疑發舊影片

德黑蘭一名民眾4日手持伊朗最高領袖穆吉塔巴肖像照。(美聯社)

總部位於倫敦的伊朗 反對派媒體IranWire 6日報導，兩名接近伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)政府的消息人士證實，最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)2月底遇襲至今不僅未公開露面，更未曾會見任何內閣成員，德黑蘭高層內部盛傳穆吉塔巴情況危急，隨時可能病逝。

IranWire引述消息人士稱穆吉塔巴隨時可能病逝，「如果不久後傳出他殉難的消息，我們也不會感到意外。」

IranWire指出，穆吉塔巴自3月初掌權後始終未公開露面或發表演說，僅透過官媒發布少數書面聲明，進一步加深外界對其健康狀況的揣測。

相關消息一出，伊朗半官方的梅爾通訊社8日在社媒上傳一段有關最高領袖穆吉塔巴的影片，但未標註拍攝日期。印度斯坦時報指，社群媒體流傳這段畫面是舊影片。

伊朗國營媒體則表示，伊朗總統裴澤斯基安7月下旬開始任期第三年的前後，曾與最高領袖穆吉塔巴會面。穆吉塔巴3月接替父親出任最高領袖後，尚未在公開場合現身。

但路透報導，近期裴澤斯基安對於他能否接觸到穆吉塔巴，曾給出不同說法。7月21日，裴澤斯基安曾表示，與最高領袖的互動「日益增加」，但他8月初又說，與穆吉塔巴聯繫「非常困難」。

伊朗國營媒體9日則報導，裴澤斯基安7月下旬與穆吉塔巴會談的內容涵蓋軍事與經濟事務，包括獲取資源、管理外匯及能源運用，以及與外國夥伴之間的經濟關係。

國營媒體5月也曾報導，裴澤斯基安與穆吉塔巴進行了數小時的會談。當時那是穆吉塔巴擔任最高領袖以來，兩人首次被公開報導的會晤。

今年2月28日美國聯手以色列對伊朗的空襲造成伊朗最高領導人哈米尼喪命，據傳穆吉塔巴也在當天的空襲中受了重傷。

穆吉塔巴在成為最高領袖前，大致上保持低調。準軍事組織「巴斯杰」(Basij)的一名領導人9日表示，未來將公布穆吉塔巴在群眾中、在街頭，以及與武裝部隊指揮官開會的影像與其他紀錄。

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