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內唐亞胡拒絕加薩方案 和平理事會：唯一可行之路

中央社／耶路撒冷9日綜合外電報導
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和平理事會加薩高級代表穆拉狄諾夫（左）。（美聯社）
和平理事會加薩高級代表穆拉狄諾夫（左）。（美聯社）

以色列總理內唐亞胡否決一項美國支持的加薩計畫。負責總統川普的和平理事會管理和工作推動的穆拉狄諾夫強調，該計畫是防止重演2023年10月7日襲擊事件「唯一可行之路」。

法新社報導，和平理事會（Board of Peace）加薩（Gaza）高級代表穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）接受以色列電視台第12頻道（Channel 12）專訪時表示：「我們目前提出的選項是能確保這場悲劇不再重演唯一的出路。」

他指出，相關協商仍在進行中，「我希望這些討論能為所有人帶來正面結果」。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）稍早向內閣表示，他拒絕這項計畫。根據該方案，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）將武器交給一個新成立的巴勒斯坦治理機構，以色列則會開始從遭到戰火摧殘的加薩撤軍。

穆拉狄諾夫表示，協議目前得到美國、哈瑪斯與和平理事會的承諾，明顯未將以色列納入其中。

他也重申上週對內唐亞胡作出的承諾，表示以色列只有在哈瑪斯完全解除武裝後才會撤軍，一改先前表示以色列開始分階段撤軍的說法。

不過穆拉狄諾夫仍強調，只要解除武裝經查證確認，以色列最終將退出加薩。

他說：「如果有真正的非軍事化，以色列就會撤離加薩走廊。」

穆拉狄諾夫指出，解除武裝將涵蓋哈瑪斯所有武器，甚至包括卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikovs）。

以色列則要求必須銷毀所有武器，而非僅僅繳械。

精華 FAQ

  • 報導指出，內唐亞胡向內閣表明他拒絕該計畫，核心分歧在於以色列不接受先行撤軍的安排，並要求哈瑪斯必須先完成全面解除武裝。

  • 穆拉狄諾夫表示，現行選項是避免2023年10月7日悲劇再度發生的唯一出路，並稱相關協商仍在進行，希望各方最後都能得到正面結果。

  • 方案要求哈瑪斯將武器交給新成立的巴勒斯坦治理機構，而以色列則開始從加薩撤軍；但以色列另主張必須先確認哈瑪斯完全解除武裝後才撤離。

內唐亞胡 加薩 以色列

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