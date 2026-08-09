內唐亞胡拒絕加薩方案 和平理事會：唯一可行之路

和平理事會加薩高級代表穆拉狄諾夫（左）。（美聯社）

以色列 總理內唐亞胡 否決一項美國支持的加薩 計畫。負責總統川普的和平理事會管理和工作推動的穆拉狄諾夫強調，該計畫是防止重演2023年10月7日襲擊事件「唯一可行之路」。

法新社報導，和平理事會（Board of Peace）加薩（Gaza）高級代表穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）接受以色列電視台第12頻道（Channel 12）專訪時表示：「我們目前提出的選項是能確保這場悲劇不再重演唯一的出路。」

他指出，相關協商仍在進行中，「我希望這些討論能為所有人帶來正面結果」。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）稍早向內閣表示，他拒絕這項計畫。根據該方案，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）將武器交給一個新成立的巴勒斯坦治理機構，以色列則會開始從遭到戰火摧殘的加薩撤軍。

穆拉狄諾夫表示，協議目前得到美國、哈瑪斯與和平理事會的承諾，明顯未將以色列納入其中。

他也重申上週對內唐亞胡作出的承諾，表示以色列只有在哈瑪斯完全解除武裝後才會撤軍，一改先前表示以色列開始分階段撤軍的說法。

不過穆拉狄諾夫仍強調，只要解除武裝經查證確認，以色列最終將退出加薩。

他說：「如果有真正的非軍事化，以色列就會撤離加薩走廊。」

穆拉狄諾夫指出，解除武裝將涵蓋哈瑪斯所有武器，甚至包括卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikovs）。

以色列則要求必須銷毀所有武器，而非僅僅繳械。