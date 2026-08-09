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敘利亞接管2處俄基地民用設施 俄國在中東軍事影響力收縮

中央社大馬士革9日綜合外電報導
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一架俄羅斯直升機飛越敘利亞赫梅敏空軍基地上空。(美聯社資料照)
一架俄羅斯直升機飛越敘利亞赫梅敏空軍基地上空。(美聯社資料照)

敘利亞國家通訊社報導，外交部今天表示，經歷18個月密集協商後，大馬士革與莫斯科已經就解決俄羅斯在塔爾圖斯和赫梅敏兩處基地未來的問題達成一項諒解備忘錄。

路透報導，敘利亞新聞社（Syrian Arab News Agency）引述外交部指出，敘利亞政府將接管赫梅敏（Hmeimim）機場及塔爾圖斯港（Tartous）商用碼頭具民用性質的設施，讓這些設施逐步納入敘利亞的民政管理體系。

根據說明，軍事設施將在兼顧雙方利益的新安排下，改為聯合培訓和資格認證中心，並將於3個月內完成過渡。

俄羅斯在塔爾圖斯的海軍設施及赫梅敏空軍基地長期以來，一直是莫斯科在地中海和中東地區的主要軍事據點。自從敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）於2024年12月下台後，這些基地的未來就成為與大馬士革新領導層協商的核心議題。

敘利亞港口與海關總局另外發布聲明表示，敘方將接管原本由俄羅斯運營的塔爾圖斯港商用設施，包括4號碼頭及其相關倉庫和設施。

路透上個月曾報導，俄羅斯計畫利用塔爾圖斯港4號碼頭建立一個商業物流中心，該區屬於海軍基地外的管制區。

雙方當時表示，該物流中心將維持在敘利亞掌控下，所有作業皆須經敘利亞港口與海關總局審核同意。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 雙方針對塔爾圖斯港與赫梅敏基地達成諒解備忘錄，內容包括民用設施由敘方接管，軍事部分則重新規劃用途並分階段過渡。

  • 敘方將接管赫梅敏機場，以及塔爾圖斯港商用碼頭的民用設施，特別是4號碼頭、相關倉庫與附屬設施，逐步納入民政管理體系。

  • 依新安排，原有軍事設施將轉為聯合培訓與資格認證中心，並預計在3個月內完成過渡，反映俄國在中東軍事影響力持續收縮。

敘利亞 俄國 俄羅斯

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