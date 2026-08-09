敘利亞接管2處俄基地民用設施 俄國在中東軍事影響力收縮

一架俄羅斯直升機飛越敘利亞赫梅敏空軍基地上空。(美聯社資料照)

敘利亞 國家通訊社報導，外交部今天表示，經歷18個月密集協商後，大馬士革與莫斯科已經就解決俄羅斯 在塔爾圖斯和赫梅敏兩處基地未來的問題達成一項諒解備忘錄。

路透報導，敘利亞新聞社（Syrian Arab News Agency）引述外交部指出，敘利亞政府將接管赫梅敏（Hmeimim）機場及塔爾圖斯港（Tartous）商用碼頭具民用性質的設施，讓這些設施逐步納入敘利亞的民政管理體系。

根據說明，軍事設施將在兼顧雙方利益的新安排下，改為聯合培訓和資格認證中心，並將於3個月內完成過渡。

俄羅斯在塔爾圖斯的海軍設施及赫梅敏空軍基地長期以來，一直是莫斯科在地中海和中東地區的主要軍事據點。自從敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）於2024年12月下台後，這些基地的未來就成為與大馬士革新領導層協商的核心議題。

敘利亞港口與海關總局另外發布聲明表示，敘方將接管原本由俄羅斯運營的塔爾圖斯港商用設施，包括4號碼頭及其相關倉庫和設施。

路透上個月曾報導，俄羅斯計畫利用塔爾圖斯港4號碼頭建立一個商業物流中心，該區屬於海軍基地外的管制區。

雙方當時表示，該物流中心將維持在敘利亞掌控下，所有作業皆須經敘利亞港口與海關總局審核同意。

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