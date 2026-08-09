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荷莫茲海峽9000年神話照進美伊僵局 伊朗真把川普逼入死角？

編譯盧思綸／即時報導
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多艘船舶6日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）
多艘船舶6日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

美聯社報導，相傳荷莫茲海峽得名於古波斯祆教一位神祇，祂注定在與敵人交手9000年後取得勝利。如今伊美在這條海峽陷入僵局，而德黑蘭顯然相信，這場較勁不必經歷史詩般的漫長等待，現在已將美國總統川普逼入死角。

只是這場豪賭伴隨風險，伊朗若繼續拖延停戰，同樣是在冒險。美以攻擊已重創伊朗工業，美國封鎖又壓縮石油出口，國內食品通膨更突破3位數；去年底才因貨幣危機爆發大規模反政府抗議，經濟若持續惡化，不排除再度引發動盪。

伊朗押注持續封鎖荷莫茲海峽、消耗美軍資源，最終能迫使川普讓步。德黑蘭清楚，美軍攔截飛彈庫存已大幅減少，戰爭又在美國不得人心，加上海峽封閉推高油價與物價，都將在11月國會選舉前進一步加重川普壓力；若美方強行打通海峽，還可能付出更高代價。

美聯社指出，若德黑蘭與阿曼就荷莫茲海峽達成協議，形同確立伊朗對海峽的控制，對德黑蘭而言是一場明確勝利。反觀美國，不僅未達成不斷改變的戰爭目標，還可能因此再吞挫敗；對國際社會而言，這也將衝擊全球航行自由規範，更可能開下危險先例，讓各國認為可以任意封鎖全球貿易要道。

伊朗不急著收手，而是希望把戰爭期間取得的海峽控制權，轉化為談判桌上的長期籌碼。伊朗首席談判代表顧問穆罕默迪（Mahdi Mohammadi）直言，德黑蘭追求的是「敵人的失敗，而不是一紙協議」，並強調戰爭何時結束由伊朗說了算。

尤其伊朗8日向美國獅子大開口，對美方開出一系列戲劇化要求，否則海峽將持續關閉。這些條件包括美國解除對伊朗的海上封鎖與制裁、撤離部署在伊朗周邊的美軍、全面支付戰爭賠償並無條件解凍伊朗遭凍結的資產，同時永久結束對伊朗及其區域武裝盟友的戰爭，以及永遠停止對伊朗發出威脅。

不過，川普原本把這場戰事形容是一次短期行動，如今卻陷入泥淖，這也提醒伊朗領導層，戰爭往往不會照原先盤算發展。

伊朗前外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）警告，眼下是難得的外交窗口，若不盡快達成協議，未來不僅經濟更難復甦，還可能面臨新一波國內動亂，甚至在美國選舉後再次遭到攻擊。

分析人士加赫雷曼普爾（Ghahremanpour）指出，德黑蘭正利用荷莫茲海峽證明自己「並未戰敗」，藉此鞏固國內支持。

但伊朗也可能重蹈川普低估戰爭的覆轍。加赫雷曼普爾警告，伊朗承受力終究有限，若經濟持續惡化甚至崩潰，可能再度引爆國內動盪，德黑蘭不可能永遠維持目前策略，最終仍得與美國達成協議。

不過，分析人士達瓦里（Abdolreza Davari）認為，至少現階段伊朗仍撐得住，短期內不太可能退讓。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 伊朗認為封鎖海峽能消耗美軍攔截資源、推高油價與物價，進而在11月國會選舉前增加川普壓力，迫使美方在談判中讓步。

  • 美軍攔截飛彈庫存已大幅減少，且戰事在美國民意支持不高；若海峽封閉導致能源價格上升，川普還會在選舉前承受更大政治風險。

  • 伊朗經濟已受工業受損、石油出口受限與3位數通膨衝擊，若持續拖延停戰，可能再引發國內抗議，甚至使局勢惡化到不得不回到協議。

伊朗 荷莫茲海峽 川普

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