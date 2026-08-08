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伊朗突加碼對美國開刁難條件 荷莫茲海峽協議恐生變

編譯盧思綸／即時報導
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荷莫茲海峽6日可見多艘船舶在靠近阿曼沿岸一側。（路透）
荷莫茲海峽6日可見多艘船舶在靠近阿曼沿岸一側。（路透）

美聯社報導，德黑蘭向美國提出一系列戲劇化的要求，稱美方必須滿足特定條件，否則荷莫茲海峽將持續關閉。此舉恐怕動搖伊朗與阿曼有關海峽航運的協議。

伊朗最高國家安全委員會秘書左加德（Mohammad Bagher Zolghadr）8日透過官媒發表聲明，要求美國解除對伊朗的海上封鎖與制裁、撤離部署在伊朗周邊的美軍、全面支付戰爭賠償並無條件解凍伊朗遭凍結的資產，同時永久結束對伊朗及其區域武裝盟友的戰爭，以及永遠停止對伊朗發出威脅。

白宮尚未立即回應。美伊6月17日簽署初步和平協議，同意展開為期60天的談判，最終期限約為8月16日、一周後屆滿，但仍可能延長。

伊朗實際上早已暗示重啟海峽沒那麼簡單。德黑蘭強硬派方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人莫赫比（Hossein Mohebi）8日表示，重啟海峽取決於美國是否完全接受伊朗的條件，而非伊阿談判。

伊朗外長阿拉奇8日也表態，伊朗與阿曼雖已非常接近達成協議，但海峽能否重啟仍取決於美國作為，包括補償違反6月初步和平協議，並停止挑戰伊朗對海峽的管理。

紐時指出，這類發言或許是為了因應國內政治壓力。阿拉奇與伊朗總統裴澤斯基安近期持續遭到強硬派抨擊，強硬派反對與美國達成任何協議。

以色列特拉維夫「國家安全研究所」（INSS）伊朗計畫主任齊姆特（Raz Zimmt）表示，莫赫比與阿拉奇的發言反映出，伊朗與阿曼的談判「充其量」只是要敲定未來如何重新開放海峽，即使這兩方達成共識，「很明顯，若美國不重新履行備忘錄中的承諾，德黑蘭就不會同意執行這些安排」。

與此同時，阿聯外交部表示，一艘國營「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）的油輪穿越海峽時遭到伊朗攻擊。

正與伊朗極力促成海峽協議的阿曼，8日也譴責伊朗一再攻擊通過海峽的船隻，已違反國際法及領土主權。聲明指出，與伊朗的談判「正在積極且具建設性的氣氛下進行」，並呼籲避免採取任何可能影響談判進展的行動。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 伊朗要求美國解除海上封鎖與制裁、撤離周邊美軍、支付戰爭賠償、解凍資產，並停止威脅與對其區域盟友的戰爭，否則不會同意開放海峽。

  • 因為伊朗已把海峽重啟與美國是否履行條件綁在一起，顯示即使伊朗與阿曼談成技術性安排，只要美方不讓步，德黑蘭仍可能拒絕執行。

  • 阿聯稱其國營油輪通過海峽時遭到伊朗攻擊；阿曼則譴責伊朗持續攻擊過境船隻違反國際法，同時呼籲避免影響正在進行的談判。

伊朗 荷莫茲海峽 美伊

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