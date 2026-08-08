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伊朗列荷莫茲全面開放條件 要美同意終戰並撤軍

中央社／華盛頓8日專電
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荷莫茲海峽。（路透）
荷莫茲海峽。（路透）

傳出伊朗和阿曼很快將對荷莫茲海峽通航問題達成協議，但伊朗一名高層官員堅持，在美國同意結束戰爭、撤軍之前，該海峽不會全面開放。同時，阿拉伯聯合大公國稱，一艘國營油輪行經該海峽時遭伊朗攻擊，為中東局勢再添變數。

一名美國官員昨天向路透社透露，伊朗與阿曼就荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通航問題正取得進展，「預期很快就會達成協議」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，伊朗官員堅持，在美國同意結束戰爭、撤出軍隊並做出其他讓步之前，荷莫茲海峽不會全面開放。同時，阿曼也警告，針對航運持續進行的襲擊恐阻礙談判進展。

「華爾街日報」引述官方伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書左加德（Mohammad Bagher Zolghadr）表示，在伊朗開放荷莫茲海峽之前，美國必須永久結束戰爭、解除對伊朗的海上封鎖、撤出軍隊、取消所有制裁、解凍伊朗遭凍結的資產、支付戰爭賠償、停止威脅與侮辱，並停止對伊朗在該地區軍事盟友的軍事行動。

這個委員會由伊朗強硬派主導，並聽命於最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。目前委員會正在審查伊朗與阿曼之間的一份協議草案，內容旨在海峽內開闢新的通行航道，並以美國讓步為條件，逐步重新開放該水道。

這些條件顯然對美國來說是不可接受的，左加德的表態顯示，強硬派的伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）正為達成協議設定極高門檻。

伊斯蘭革命衛隊在戰爭初期切斷了荷莫茲海峽的航運，且不時對通行船隻發動襲擊，持續對該海峽實施封鎖限制。在戰爭爆發前，全球約1/5的石油與天然氣經由荷莫茲海峽運送。

美伊4月間曾在巴基斯坦居中斡旋下短暫停火，隨後達成一項協議，為永久解決方案的談判奠定基礎，但由於談判陷入僵局，美國總統川普（Donald Trump）7月宣布停火協議破局。

美軍原定上週末將對伊朗進行一波猛烈攻擊，但川普隨後以談判取得進展為由叫停。他和其他政府官員近期都表示，重開該海峽的協議已接近達成。

不過，調解方表示，左加德不切實際的要求及伊朗新一波對船隻的攻擊，證實了他們的擔憂，也就是強硬派正在拖延該協議的批准。

阿拉伯聯合大公國今天表示，阿聯國營「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）旗下一艘油輪行經荷莫茲海峽時，遭到伊朗攻擊。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 美國官員透露，伊朗與阿曼就荷莫茲海峽通航問題正取得進展，預期很快就會達成協議；但協議仍未定案，且後續仍受戰事與航運攻擊影響。

  • 伊朗高層要求美國先永久結束戰爭、解除海上封鎖、撤軍、取消制裁、解凍資產並支付賠償，還要停止威脅及對區域盟友的軍事行動，門檻極高。

  • 一方面，調解方擔憂伊朗強硬派拖延批准協議；另一方面，阿聯表示旗下ADNOC油輪行經荷莫茲海峽時遭伊朗攻擊，顯示航運安全與談判前景都面臨壓力。

伊朗 荷莫茲海峽

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