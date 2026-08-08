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沙烏地、巴基斯坦、土耳其簽共同防禦協定 伊朗怒指1後果

編譯中心／綜合7日電
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沙烏地阿拉伯、巴基斯坦及土耳其今天簽署一項共同防禦協定。（路透）
沙烏地阿拉伯、巴基斯坦及土耳其今天簽署一項共同防禦協定。（路透）

巴基斯坦外交部與沙烏地阿拉伯的阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）表示，沙烏地阿拉伯、巴基斯坦及土耳其7日簽署一項共同防禦協定。

中央社引述法新社報導，在中東戰爭持續，以及沙烏地南鄰葉門衝突再起的背景下，這項被阿拉伯衛星電視台稱為「麥加共同防禦協定」（Mecca Joint Defence Agreement）的協定，將三國更緊密連結在一起。

巴基斯坦指出，這項共同防禦協定規定，對任何一個成員國的攻擊，都將被視為對所有成員國的攻擊。

巴基斯坦外交部在提及這項由三國領袖在沙烏地阿拉伯簽署的協定時表示：「協定旨在加強對任何侵略行為的集體嚇阻能力，並規定對三國任何一國發動武力攻擊，都應視為對所有成員國的攻擊。」

土耳其7日堅稱，在美國與伊朗爆發戰爭期間，土耳其與沙烏地阿拉伯及巴基斯坦簽署的共同防禦協定「並非針對任何特定國家」。

據報導，土耳其總統通訊辦公室主任杜蘭（Burhanettin Duran）在社群媒體X發文指出：「這份麥加協議（Mecca Agreement）將強化三國共同安全與集體嚇阻能力…進而為維護本區域和平與穩定作出重大貢獻，並非針對任何特定國家。」

此外，香港01報導，伊朗議員Ebrahim Rezaei對此發文，指協議不會為沙烏地阿拉伯帶來安全，沙烏地阿拉伯應該專注的是改變政策。

另據路透引述沙烏地阿拉伯智庫海灣研究中心（Gulf Research Center）主席Abdulaziz Sager說法，指在當前局勢高度不確定之際，穆斯林世界三個最具影響力的國家走在一起，表明該地區和中等強國越來越願意在安全問題上加強協調。

土耳其擁有北約第二大軍隊，沙烏地阿拉伯是世界主要石油出口國之一，巴基斯坦則是唯一擁有核武的穆斯林國家。Abdulaziz Sager稱「三邊框架可以增強三國在外交和國防方面的集體影響力，同時也有助於建立一個更以區域為主導的安全架構。」

精華 FAQ

  • 這項共同防禦協定規定，三國任何一國若遭受武力攻擊，都會被視為對所有成員國的攻擊，目的在於提升集體嚇阻與共同安全能力。

  • 土耳其強調，這份在麥加簽署的協定旨在強化三國的共同安全與集體嚇阻，並有助於維護區域和平穩定，並非針對任何特定國家。

  • 伊朗議員Ebrahim Rezaei批評，這項協定不會為沙烏地阿拉伯帶來安全，並認為沙烏地更應著重調整自身政策，而非期待協定解決安全問題。

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