伊朗阿曼協議草案 擬禁美以船隻通行荷莫茲 敵對國須先賠償

民眾5日在伊朗阿巴斯港附近的海灘戲水，遠處可見船隻停泊在荷莫茲海峽。(美聯社)

伊朗 媒體披露的伊朗與阿曼擬定的協議顯示，德黑蘭尋求禁止美國和以色列 船隻通過荷莫茲海峽 ，並要求敵對國家在使用這條關鍵航道前進行賠償。

各方希望荷莫茲海峽重新開放，且美國和以色列2月襲擊伊朗以來嚴重受限的能源運輸得以恢復，伊朗與阿曼雙方的協議已成為支撐這項預期的關鍵。伊朗半官方的法爾斯通訊社報導聲稱，文本目前正在伊朗議會進行審議。報導還提供了其他細節，包括禁運任何與以色列相關的貨物，以及擬定涵蓋保險和環境成本等項目的收費結構。

美伊兩國官員近日均表示，圍繞荷莫茲海峽的某種協議即將達成。美國總統川普沒有兌現恢復軍事打擊伊朗的威脅。然而，此前許多關於即將達成協議的說法均無疾而終。目前仍無法確定伊朗與阿曼的提議是否足以恢復海運通行。油價受此消息影響上漲。

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美國長期主張堅持荷莫茲海峽維持自由通行，並呼籲恢復戰前狀態。一位美國官員周四在回應有關最新提議的報導時表示，任何通過荷莫茲海峽的臨時航線，均不應該需要尋求審批或收費。

油價周四上漲，布蘭特期貨合約突破每桶83美元，市場擔心報導中的伊朗與阿曼協議不足以全面恢復波灣地區的能源供應。

法爾斯通訊社另引述伊朗外交部一位知情人士稱，伊朗將負責管理船隻進入荷莫茲海峽事宜，而離境則由德黑蘭與阿曼共同監管。該通訊社報導指出，協議規畫開闢一條供船隻通行的「中央走廊」，目前使用率有限的北部和南部走廊將在「特定期限屆滿後」停用。

伊朗外交部發言人貝卡伊5日說，伊朗與阿曼已就開闢一條安全通過荷莫茲海峽的航線達成協議，正就兩國共管海峽的相關安排做最後調整。不過，伊朗副外長加里巴巴迪強調，就算伊阿達成該協議，也不代表海峽就全面重開，若船舶要在海峽自由航行，美國需做出若干保證。

加里巴巴迪接受官媒伊朗通訊社(IRNA)訪問時表明，美方的保證包含結束對伊朗各港口的海上封鎖；解除7月伊美停火破裂後，對伊朗實施的制裁，尤其伊朗石油出口和伊美恢復有關解凍伊朗海外資產的談判；解決美方未能按伊美6月諒解備忘錄(MOU)確保黎巴嫩與以色列情勢穩定的問題。

貝卡伊還說，該協議的相關聯合聲明，正進行最後的審視及草擬。華爾街日報引述知情人士報導，伊阿已就上述協議草案的主要內容達成共識，包括在靠伊朗一側設立船舶駛入海峽的航線，並在靠阿曼一側設立駛離的航線。該草案已提交美國、區域內國家及伊朗高層。

根據這項60天內有效的協議草案，想駛入海峽的船舶將必須與伊朗協調，使用最靠伊朗的航線；想駛離的則和阿曼協調，使用阿曼海域內的航線；儘管不允許向船舶收通行費等名目的費用，但可能不會禁止伊朗向船舶收「自願性」費用，以支付海峽維安及事故搜救等所需費用。