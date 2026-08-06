伊朗總統逼最高領袖現身 媒體爆料28度請辭換車內密會 見完反更困惑

伊朗總統裴澤斯基安去年9月來美出席一場於紐約的會議。（美聯社）

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗 國際」4日報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴3月掌權至今神隱5個月，連伊朗總統裴澤斯基安也屢次被拒於門外。消息人士稱，裴澤斯基安曾多次以辭職相逼爭取會面，甚至累計28度提出辭職，最後換來一場極不尋常的車內祕密會晤。當時裴澤斯基安被禁止與穆吉塔巴握手，甚至看不到他的真面目，事後困惑到向幕僚確認對方到底是不是最高領袖。

穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）自2月底遭遇美軍襲擊至今未公開露面，對外聲明清一色以書面形式公布，7月更未出席父親哈米尼的葬禮。伊朗官媒解釋，最高領袖避免留下影音紀錄，是為防止外國情報機構透過錄音背景聲音等線索鎖定其位置。

伊朗國際引述消息人士透露，裴澤斯基安先前多次要求與穆吉塔巴見面，甚至以辭職相逼，最高領袖辦公室最後才同意安排。

裴澤斯基安抵達約定地點後，被帶離總統維安車隊，轉而坐進一輛一般商用車後座。車窗完全遮蔽，車廂刻意保持漆黑，他只被告知身旁坐的就是穆吉塔巴，維安人員甚至不准兩人握手。

這場會談僅持續數分鐘，遠短於裴澤斯基安5月對外宣稱曾與最高領袖會談2個半小時的說法，目前也不清楚實際發生日期。

報導描述，裴澤斯基安離開後甚至困惑詢問幕僚，剛才與自己談話的人究竟是不是穆吉塔巴本人，因為只是在黑暗中聽見一道聲音。

裴澤斯基安此後再次要求與穆吉塔巴會面，並明確希望這次能在最高領袖官邸進行面對面會談，但相關要求至今遭到拒絕。裴澤斯基安之後又曾提出辭職。

伊朗國際3日另報導，穆吉塔巴的姻親、資深神職人員哈拉齊（Mohammad-Bagher Kharrazi）在影片中聲稱，裴澤斯基安曾多達28次以辭職相逼，直到穆吉塔巴撂話，再提一次就會直接批准，他才不再提辭職。

哈拉齊引述穆吉塔巴說：「如果他再辭職一次，我就批准，直接在下面寫『批准』，事情就結束了。」並稱裴澤斯基安此後「不敢了」，「他們全都退縮了」。