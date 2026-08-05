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荷莫茲海峽「有限恢復」 能源運輸仍存變數

新華社北京8月5日電
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阿曼與伊朗正在談判如何對船舶經過荷莫茲海峽收費。(美聯社)
阿曼與伊朗正在談判如何對船舶經過荷莫茲海峽收費。(美聯社)

最近一段時間，中東戰事反反覆覆，美國和伊朗打打停停。全球重要的能源運輸通道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通航狀況如何、距離恢復正常水準還有多久等話題備受關注。

多家國際航運機構和媒體最新數據顯示，在地緣政治風險尚未完全消除、美伊談判仍存不確定性的背景下，國際航運企業和能源貿易商依然保持謹慎，全球能源運輸遠未擺脫衝突影響。

路透（Reuters）5日引述船舶追蹤機構Kpler公司的數據報導，8月4日，僅有8艘船舶通過荷莫茲海峽，包括5艘油輪和3艘散貨船，與前一天基本持平。而在戰事爆發前，荷莫茲海峽日均通航船舶約130至140艘。分析認為，當前海峽航運已由此前幾乎停滯轉入低位恢復階段，但商業航運規模仍明顯低於正常水準。

業內人士指出，當前限制航運恢復的主要因素已不再是港口或航道能力，而是船東和保險機構對地區安全情勢仍保持高度警惕。雖然部分貨輪開始恢復營運，但不少國際航運企業仍選擇觀望，等待局勢進一步穩定。

荷莫茲海峽是全球能源運輸的「咽喉」，承擔全球約五分之一的原油和成品油運輸，也是重要的液化天然氣（LNG）運輸通道。伊朗戰事前，經過該海峽運輸的原油和成品油規模約為每天2000萬桶。

Kpler公司和SEB研究公司（SEB Research）分析認為，目前海峽原油運輸量約為戰事前水準的15%。雖然今年7月運輸量一度恢復至每天1200萬桶，但隨著局勢反覆，恢復進程又嘎然而止。

觀察人士分析，當前戰爭風險保險費用仍處於高位，部分船東選擇延遲進入波斯灣裝貨，一些亞洲煉油企業也放緩採購節奏，進一步制約運輸恢復。

《金融時報》（Financial Times）和路透等媒體報導，相關國家正圍繞恢復海峽正常航運進行磋商，內容涉及航道安排、安全保障及通航機制等。即便海峽逐步恢復開放，將來，航運規則、安全要求及保險成本都可能發生調整，國際航運企業短期內仍將保持審慎態度。

業內普遍認為，目前荷莫茲海峽處於「有限恢復」階段，航運秩序有所改善，但距離恢復到衝突前正常水準仍需時間。短期內，地區安全情勢和外交談判進展仍將是決定全球能源運輸恢復速度和國際油價走勢的重要變數。

精華 FAQ

  • 目前屬於「有限恢復」階段，8月4日僅有8艘船舶通過，雖較先前幾乎停滯有所改善，但仍遠低於戰前日均130至140艘的正常水準。

  • 主要原因已不是港口或航道能力，而是地緣政治風險未除，船東、保險機構與能源貿易商都對安全情勢保持警惕，因此多採觀望態度。

  • 荷莫茲海峽承擔全球約五分之一原油和成品油運輸，目前原油通運量僅約戰前15%，顯示全球能源供應仍受衝突與高保險成本牽制。

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