Axios：美伊阿曼即將達成荷莫茲海峽重開臨時協議 美擬5日宣布

從阿曼穆桑達姆眺望荷莫茲海峽上的船隻，攝於3日。(路透)

Axios 4日報導，2名區域消息人士與1名美國官員表示，美國、伊朗 與阿曼即將就重新開放荷莫茲海峽 達成臨時協議，美方希望5日宣布。

這項協議已談判數周，旨在恢復美伊 停火並重啟核協議談判，也將滿足伊朗加強控制荷莫茲海峽航運的部分要求，而伊朗戰前並無這項控制權。

2名區域消息人士表示，正在討論的協議將由阿曼與伊朗在荷莫茲海峽實施為期60天的臨時安排，且可能延長。所有經荷莫茲海峽進入波斯灣的船舶，都將沿北側航道通過伊朗水域。所有駛出海峽進入阿拉伯海的船舶，都將在與伊朗協調下，沿南側航道通過阿曼水域。60天內不會收取通行費或其他費用，各方並將致力於在30天內清除海峽中央航道的水雷；完成清雷後，中央航道將依照阿曼與伊朗有待協商的永久安排，供船舶進出。

根據報導，白宮、阿曼與區域調停方3周前原以為已與伊朗達成協議，伊朗卻恢復攻擊船舶，導致雙方交戰2周，幾乎爆發全面戰爭。川普1日決定暫不兌現發動大規模轟炸的威脅，為外交爭取更多時間。然而，如果無法很快達成協議，川普可能批准發動大規模攻擊。

區域消息人士表示，除了阿曼與伊朗之間的談判，卡達、巴基斯坦與沙烏地阿拉伯官員也參與調停。白宮同樣積極參與，川普特使威科夫、伊朗外交部長阿拉奇與阿曼外交部長布賽迪最近幾天數度通話。

2名區域消息人士表示，阿拉奇周末已原則上同意，但仍須獲得伊朗最高領袖穆吉塔巴與最高國家安全委員會批准。1名美國官員與1名區域消息人士表示，伊朗領導層4日已完成批准程序。