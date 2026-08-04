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美伊戰爭現轉機？卡達稱外交接觸有進展 巴基斯坦官員：先讓雙方對話

編譯周辰陽／即時報導
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從阿曼穆桑達姆拍攝的荷莫茲海峽無人機空拍影像，攝於6月15日。(路透)
從阿曼穆桑達姆拍攝的荷莫茲海峽無人機空拍影像，攝於6月15日。(路透)

路透報導，卡達4日表示，調停方推動結束美伊戰爭的斡旋工作取得進展。伊朗外交部則指出，與阿曼就荷莫茲海峽通行問題展開的談判進展正面，目前仍在持續。

卡達國王辦公室表示，美國總統川普與卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）4日通話，討論如何縮小華府與德黑蘭之間的分歧，並提高達成持久解決方案的可能性。塔米姆也強調對話及遵守6月中旬美伊諒解備忘錄的重要性；這份備忘錄規定立即停止軍事行動。

伊朗國營媒體報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）表示，伊朗與阿曼就荷莫茲海峽通行問題展開的談判氣氛正面，目前仍在持續，重點是建立安全航道。他說，目前協商中的航線旨在確保伊朗與阿曼兩國的主權權利及國家安全。

美方資深官員也釋出樂觀訊息。財政部長貝森特與國務卿魯比歐均表示，重新開放荷莫茲海峽的磋商已取得進展。魯比歐告訴記者：「這些談判已經取得進展，但尚未有最終結果。我們希望很快就會有結果。」貝森特則表示，美國最快可能在4日或5日與伊朗達成重新開放荷莫茲海峽的協議。

川普3日表示，與德黑蘭的談判已經展開，伊朗正面臨達成協議的「最後機會」。伊朗官員則堅稱，目前並未與美國進行任何談判。不過，川普發表上述談話前，已於上周末取消他所稱對伊朗發動「大規模攻擊」的計畫，延續了先威脅採取重大軍事行動，隨後收手並提及外交接觸的模式。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）表示，外交接觸已「取得相當大的進展」，包括卡達、巴基斯坦和阿曼在內的調停方正密切協調，協助華府與德黑蘭展開談判及交換提案草案。一名巴基斯坦資深安全官員表示：「我們此刻唯一的目標，是讓雙方至少同意開始對話。」

精華 FAQ

  • 卡達是主要調停方之一，表示推動結束美伊戰爭的斡旋已取得進展，並與美國總統川普通話，協調縮小華府與德黑蘭分歧，提升達成持久解決方案的機會。

  • 伊朗外交部稱，雙方就荷莫茲海峽通行問題的談判氣氛正面且仍在持續，核心是建立安全航道，同時確保伊朗與阿曼的主權權利及國家安全。

  • 美國官員認為重新開放荷莫茲海峽的磋商已見進展，甚至可能在4日或5日達成協議；巴基斯坦官員則表示，當前首要目標是先讓美伊至少同意開始對話。

巴基斯坦 美伊 伊朗

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