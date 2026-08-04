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印度商船航經葉門水域遭擊沉 船員全數獲救

中央社杜拜4日綜合外電報導
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葉門一處廣場展示青年運動武裝叛軍自製的模型無人機與飛彈。(歐新社)
葉門一處廣場展示青年運動武裝叛軍自製的模型無人機與飛彈。(歐新社)

1艘印度籍商船今天稍早航經葉門水域時遇襲沉沒，葉門北部港市莫加（Mokha）一名官員表示，已救出船上所有14名船員。新德里當局譴責這起「無端」攻擊。

綜合法新社與路透報導，這名官員表示，懸掛印度國旗的商船「費澤努爾歐利亞號」（MSV Faize Noore Oliya）在葉門紅海要港荷台達港（Hodeidah Port）以南遇襲沉沒，船上13名印度籍船員和1名葉門籍船員一共14人全數獲救。

印度港口、航運與水道部部長索諾渥（Sarbananda Sonowal）在社群媒體X平台發文說，這艘船「在葉門水域附近遭1枚拋射物擊中」，所幸船上14名船員全數獲救。

他指出，這些船員由葉門海岸警衛隊救起並帶往莫加港（Port of Mokha），並表示「印度強烈譴責這起無端攻擊」。

▲ 來源：X平台@sarbanandsonwal（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

印度外交部表示，這艘商船今天在紅海附近沉沒，正針對此事與葉門當局進行協調。外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）說：「針對航經該地區商船的攻擊必須停止。」

自葉門叛軍「青年運動」（Houthi）近日襲擊數艘沙烏地阿拉伯油輪後，印度煉油廠改採到岸交貨方式採購中東石油。

葉門新聞通訊社薩巴新聞社（Saba）報導，國際社會承認的葉門政府指控青年運動犯下這起攻擊。

青年運動尚未對此事發表置評。

精華 FAQ

  • 這艘懸掛印度國旗的商船是在葉門紅海要港荷台達港以南、靠近葉門水域時遭到攻擊，之後沉沒。事件發生後，船員被葉門海岸警衛隊救起。

  • 船上共有14名船員，包括13名印度籍船員與1名葉門籍船員，全部都已獲救，並被送往莫加港安置，沒有傳出有人員失聯或死亡。

  • 印度港口、航運與水道部與外交部都已表態，強烈譴責這起無端攻擊，並表示正與葉門當局協調，同時要求針對航經該區的商船攻擊必須停止。

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