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川普堅稱美伊正談判 若沒協議伊朗會面臨「斬首」

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮表示，如果伊朗不同意達成結束兩國衝突的協議，就會面臨「斬首」，而德黑蘭當局還有最後一次機會。

川普重申要對伊朗發動大規模攻擊的威脅，「我認為我們或許能達成一些東西，但在斬首之前，我想給他們最後機會」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）稍早宣稱，未與美國進行談判，之後川普就於社群媒體發文批評，德黑蘭領導階層極為表裡不一。

當被問及談判狀況時，川普告訴記者「目前正進行中」。

他還說到伊朗，「這是他們簽署一份好文件的最後機會」。

這次雙方談判重點在於重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），還有伊朗非核化議題。

精華 FAQ

  • 川普在白宮表示，雙方談判「目前正進行中」，並強調伊朗仍有最後機會簽署一份他認為「好文件」的協議，顯示美伊仍未完全破局。

  • 川普重申，若伊朗不同意達成結束衝突的協議，將面臨「斬首」以及大規模攻擊的威脅。他強調自己想先給對方最後一次機會，再採取更強硬行動。

  • 內文指出，談判重點包括重新開放荷莫茲海峽，以及伊朗非核化議題。這代表雙方不只談安全與軍事風險，也涉及區域航運與核計畫控制。

伊朗 川普 美伊

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