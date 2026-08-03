伊朗征戰最終目標 內部兩派分歧

伊朗高層對戰爭策略看法一致，但對戰爭目標則有分歧。圖為德黑蘭街頭告示牌，圖中男子胸前衣服印有前最高領導人哈米尼的頭像。(美聯社)

過去一周，伊朗 針對美國及其盟友的攻擊行動不斷升級，伊朗高層在戰爭策略表現高度團結：堅持立場並決心證明伊朗更能承受苦難。然而在領導層內部，關於戰爭的最終目標卻有著尖銳分歧。

美聯社報導，伊朗領導層主要分成兩派：一是反對與美國進行任何談判的極端強硬派，他們力求在戰爭中取得全面勝利，被稱為「佩達里運動」(Paydari，波斯語意為穩定)，是頑固的意識形態擁護者，希望鞏固伊斯蘭共和國對社會的控制。

另一派則是支持總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)和伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)的人士，他們認為軍事壓力只是贏得與美國協議的途徑，擔憂戰爭重擊伊朗經濟，也認為需要應對伊朗社會的變革。卡利巴夫的顧問穆罕默迪(Mahdi Mohammadi)上月30日在其Telegram頻道上寫道：「談判是一種政治工具，是軍事行動的補充，目的是迫使敵人屈服並取得真正的讓步。」

新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)的立場仍是個巨大的問號，伊朗領導層內部異常公開的競爭表明，各方正在爭奪戰後伊朗未來的控制權，而目前穆吉塔巴仍然不露面，兩派人士都聲稱得到了他的支持。

對裴澤斯基安與卡利巴夫來說，好消息是4月與美國達成的停火協議得到了最高領導機構——最高國家安全委員會(Supreme National Security Council)的強力支持，委員會13名成員中有12人批准了該協議，其中包括革命衛隊和軍方高層。人們普遍認為唯一投下反對票的就是佩達里運動中地位最高的賈利利(Saeed Jalili)。

壞消息則是，佩達里運動似乎頗得民心，前任最高領袖阿里．哈米尼(Ali Khamenei)本月初的葬禮上哀悼的人群呼喊向美國和以色列復仇；德黑蘭群眾歡迎賈利利的到來，而裴澤斯基安一度遭到侮辱，人們高喊「妥協者去死！」

務實派認為，在戰爭期間若要維護國家團結，便需要解決人民的不滿，包括經濟、政治、社會壓迫等層面。同時伊朗里亞爾持續貶值、通膨及失業率不斷攀升，與美國達成協議可能為伊朗帶來巨大利益，包括解除制裁、解凍數十億元資產。

伊朗高層對戰爭策略看法一致，但對戰爭目標則有分歧。圖為德黑蘭街頭告示牌，圖中三人是新選出的哈瑪斯領導哈亞(中)及已故哈瑪斯領導人哈尼亞和辛瓦爾的頭像。(美聯社)