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伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

美媒：伊密謀與代理人4路攻擊美盟友

編譯盧思綸／綜合報導
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美伊交互進行飛彈攻擊後，伊朗7月30日在德黑蘭阿扎迪廣場展示多枚祖菲卡彈道飛彈。...
美伊交互進行飛彈攻擊後，伊朗7月30日在德黑蘭阿扎迪廣場展示多枚祖菲卡彈道飛彈。(歐新社)

紐約時報1日報導，兩位伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)成員說，伊朗近來一連串循序漸進的攻擊，其實是趁此前春季短暫停火時祕密制定的計畫，即一旦美軍加強攻擊，就協同伊朗的區域代理人，升高對美國盟友的攻勢，盡可能使川普為他發動戰爭付出更大代價。

IRGC負責海外行動與培植伊朗代理人的「聖城旅」高層，曾和黎巴嫩真主黨、葉門武裝團體青年運動及伊拉克什葉派武裝團體指揮官開視訊會議，討論如何深入合作，包括派員填補被以色列重創的真主黨人力，與派員進駐伊拉克什葉派武裝團體的據點。

熟知伊朗事務的專家拉赫馬提形容，伊朗正下一盤布局宏大的棋，而這些代理人就是伊朗的棋子，必須在正確的時間和地點動作，才能發揮最大效果。

有分析家提到，伊朗代理人發動的攻擊都經過拿捏，避免直接面對美軍或以軍，使伊朗招致美國或以色列的猛烈報復。

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫顧問穆哈瑪迪也不避諱地公開談論上述代理人策略。他直言，中東各地正從不同方向開闢更多戰線，彼此協調但獨立行動。

但也有分析家指出，這些代理人並非單純受伊朗操控的傀儡，其實他們各自都有盤算，伊朗對他們的控制程度也不一；其中青年運動自主性最高，真主黨和伊朗的協調最密切，伊拉克什葉派武裝團體則介於兩者間。

近年真主黨被以色列重創後，IRGC直接插手組織的重建甚至擔任領導高層，加大對真主黨的掌控力道。

儘管各個代理人甘於在伊朗麾下的目的各異，但分析家認為，他們在抗美、抗以的目的上一致，也都研判美國總統川普及其阿拉伯盟友不願全面重啟這場戰爭，故覺得有機可乘。

精華 FAQ

  • 報導稱，伊朗趁春季短暫停火期間秘密擬定方案，一旦美軍加強攻擊，就動員區域代理人同步升高攻勢，藉此讓川普為發動戰爭付出更大代價。

  • 內文指出，聖城旅高層曾與黎巴嫩真主黨、葉門青年運動及伊拉克什葉派武裝指揮官開會，討論互相支援、派員填補人力，以及進駐據點等合作方式。

  • 分析家認為，這些組織並非完全受伊朗操控，而是各有自身盤算；其中青年運動自主性最高，真主黨與伊朗協調最密切，伊拉克什葉派武裝則介於兩者之間。

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