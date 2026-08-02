我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡前喝水也上榜 醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

才嗆上膛待發突喊卡 伊朗官媒譏笑：戰爭販子川普「又縮了」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普7月31日在新澤西機場。(美聯社)
美國總統川普7月31日在新澤西機場。(美聯社)

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，美國總統川普才放話要打到伊朗投降為止，一天後，川普1日喊卡新一波打擊行動，稱這項決定是出於伊朗和中東多國的請求。對此，伊朗官媒譏諷川普「又縮了」。

川普7月31日才放話美軍「上膛待發」，預告1日這個周末將痛擊伊朗直到德黑蘭投降為止。不過，他在美東8月1日晚間發文宣布取消攻擊行動，稱接獲伊朗及其他中東國家請求暫緩攻擊，且各方就一項協議的基本框架達成共識，當中或包括立即、全面且徹底開放荷莫茲海峽，並終結伊朗的核威脅。

川普還強調，以色列也與美方一同做出這項承諾，接下來各方將開始行動，致力達成協議。

對此，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）在美東1日報導，嘲諷川普「再度從針對伊朗的言論與威脅中退縮」，並稱他是「戰爭販子的美國總統」。

IRIB表示，川普的決定顯示華府被迫重新考慮原有計畫，並指這項轉變是在伊朗及其他區域國家施壓後出現。

美聯社此前引述政治新聞網Axios報導，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼1日與川普通話，對美方可能對伊朗發動大規模空襲表達擔憂，並請求美方說明有關行動的詳細計畫。

Axios引述知情人士稱，沙爾曼敦促川普不要發動攻勢。

精華 FAQ

  • 他先在7月31日放話美軍「上膛待發」，揚言周末要痛擊伊朗直到投降，但隔天又宣布取消攻擊，態度明顯轉為暫緩。

  • 川普稱，暫緩攻擊是因為接獲伊朗及其他中東國家請求，且各方已就協議基本框架達成共識，內容可能包括開放荷莫茲海峽並終結核威脅。

  • 伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台批評川普再度從威脅伊朗的言論中退縮，並嘲諷他是「戰爭販子的美國總統」，認為華府是被迫改變計畫。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

上一則

川普剛宣布停火有突破 以色列連2天空襲加薩

延伸閱讀

又喊卡？川普取消對伊朗攻擊 曝美伊談妥2框架條件

又喊卡？川普取消對伊朗攻擊 曝美伊談妥2框架條件
連13天後… 川普暫停空襲 伊朗同步喊休兵

連13天後… 川普暫停空襲 伊朗同步喊休兵
川普稱美軍「上膛待發」 但仍沒把話說死：與伊朗正在談

川普稱美軍「上膛待發」 但仍沒把話說死：與伊朗正在談
中東恐爆大戰？美國示警公民「應考慮離開中東」10國大使館跟進轉發

中東恐爆大戰？美國示警公民「應考慮離開中東」10國大使館跟進轉發

熱門新聞

大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

2026-07-31 11:43
圖為伊朗研製的「佐勒法卡爾」（Zolfaghar）短程固體燃料戰術彈道飛彈。（歐新社）

報復華府空襲 伊朗：摧毀3架美軍駐約旦F-35

2026-07-30 08:43
中東戰火持續之際，伊朗正尋求補強防空能力。路透報導，知情人士透露，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6000萬至7000萬美元。（路透）

路透：伊朗數周內接收最多400套中製肩射防空飛彈

2026-07-29 04:15
西班牙總理桑傑士針對休達移民危機發言。(歐新社)

西班牙總理批評一些歐盟成員國「自私」

2026-08-01 12:09
日本熊本縣鹿島町永旺購物中心28日強震後發生爆炸坍塌，研判可能多人死亡，救援持續。(路透)

熊本7.1強震永旺夢樂城爆炸坍塌 恐多人罹難

2026-07-28 08:37
這張26日擷取自美國中央司令部（CENTCOM）25日發布未註明日期影片的畫面顯示，CENTCOM轄下部隊執行對伊朗海上封鎖行動。(路透)

打殘伊朗可省攔截彈藥？美軍中央司令提議「大舉出擊」連炸14天

2026-07-30 00:49

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差
華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站