才嗆上膛待發突喊卡 伊朗官媒譏笑：戰爭販子川普「又縮了」
總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，美國總統川普才放話要打到伊朗投降為止，一天後，川普1日喊卡新一波打擊行動，稱這項決定是出於伊朗和中東多國的請求。對此，伊朗官媒譏諷川普「又縮了」。
川普7月31日才放話美軍「上膛待發」，預告1日這個周末將痛擊伊朗直到德黑蘭投降為止。不過，他在美東8月1日晚間發文宣布取消攻擊行動，稱接獲伊朗及其他中東國家請求暫緩攻擊，且各方就一項協議的基本框架達成共識，當中或包括立即、全面且徹底開放荷莫茲海峽，並終結伊朗的核威脅。
川普還強調，以色列也與美方一同做出這項承諾，接下來各方將開始行動，致力達成協議。
對此，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）在美東1日報導，嘲諷川普「再度從針對伊朗的言論與威脅中退縮」，並稱他是「戰爭販子的美國總統」。
IRIB表示，川普的決定顯示華府被迫重新考慮原有計畫，並指這項轉變是在伊朗及其他區域國家施壓後出現。
美聯社此前引述政治新聞網Axios報導，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼1日與川普通話，對美方可能對伊朗發動大規模空襲表達擔憂，並請求美方說明有關行動的詳細計畫。
Axios引述知情人士稱，沙爾曼敦促川普不要發動攻勢。
他先在7月31日放話美軍「上膛待發」，揚言周末要痛擊伊朗直到投降，但隔天又宣布取消攻擊，態度明顯轉為暫緩。 川普稱，暫緩攻擊是因為接獲伊朗及其他中東國家請求，且各方已就協議基本框架達成共識，內容可能包括開放荷莫茲海峽並終結核威脅。 伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台批評川普再度從威脅伊朗的言論中退縮，並嘲諷他是「戰爭販子的美國總統」，認為華府是被迫改變計畫。
精華 FAQ
他先在7月31日放話美軍「上膛待發」，揚言周末要痛擊伊朗直到投降，但隔天又宣布取消攻擊，態度明顯轉為暫緩。
川普稱，暫緩攻擊是因為接獲伊朗及其他中東國家請求，且各方已就協議基本框架達成共識，內容可能包括開放荷莫茲海峽並終結核威脅。
伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台批評川普再度從威脅伊朗的言論中退縮，並嘲諷他是「戰爭販子的美國總統」，認為華府是被迫改變計畫。
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