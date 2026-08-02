川普剛宣布停火有突破 以色列連2天空襲加薩

以色列連續第2天空襲巴勒斯坦飛地加薩，造成至少8人喪生。（路透）

以色列 今天連續第2天空襲巴勒斯坦飛地加薩 （Gaza），造成至少8人喪生。數天前，美國總統川普 （Donald Trump）剛宣布，去年簽署的加薩停火協議，已在落實方面取得突破。

路透社和法新社報導，巴勒斯坦衛生官員表示，以色列戰機分別在加薩市（Gaza City）及迪爾巴拉（Deir al-Balah）發動空襲行動。

在加薩走廊中部的迪爾巴拉，醫護人員指出，一處公寓遭空襲，1對夫妻遇害，另有4人受傷；而在加薩市，同樣有公寓遇襲，造成1名孩童在內的2人喪生；另外，加薩走廊南部的汗尤尼斯（Khan Younis）西北方一棟公寓也遭空襲，3人遭波及，其中包括1名孩童。

短短數天之前，也就是7月30日，川普剛宣布重大突破，說巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）同意根據美方斡旋的倡議解除武裝，以落實去年在埃及達成的停火協議；隔天，川普的和平理事會（Board of Peace）旋即公布了一項15點路線圖，詳述落實上述協議的最後步驟。

這項路線圖尚未付諸實施。哈瑪斯則表示，僅會在以色列停止軍事行動並依去年協議撤軍後，才願意將武器繳交封存。一位以色列官員告訴路透社，除非哈瑪斯「真正解除武裝」，否則不會從現有軍事陣地撤退。

哈瑪斯控制加薩近20年，並於2023年10月7日突襲以色列，引發以色列對加薩發動反擊，引爆戰爭。

雙方去年10月宣布停火。即便如此，以軍仍例行性打擊巴勒斯坦人，說這些人是激進分子。