我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

川普剛宣布停火有突破 以色列連2天空襲加薩

中央社／開羅2日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列連續第2天空襲巴勒斯坦飛地加薩，造成至少8人喪生。（路透）
以色列連續第2天空襲巴勒斯坦飛地加薩，造成至少8人喪生。（路透）

以色列今天連續第2天空襲巴勒斯坦飛地加薩（Gaza），造成至少8人喪生。數天前，美國總統川普（Donald Trump）剛宣布，去年簽署的加薩停火協議，已在落實方面取得突破。

路透社和法新社報導，巴勒斯坦衛生官員表示，以色列戰機分別在加薩市（Gaza City）及迪爾巴拉（Deir al-Balah）發動空襲行動。

在加薩走廊中部的迪爾巴拉，醫護人員指出，一處公寓遭空襲，1對夫妻遇害，另有4人受傷；而在加薩市，同樣有公寓遇襲，造成1名孩童在內的2人喪生；另外，加薩走廊南部的汗尤尼斯（Khan Younis）西北方一棟公寓也遭空襲，3人遭波及，其中包括1名孩童。

短短數天之前，也就是7月30日，川普剛宣布重大突破，說巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）同意根據美方斡旋的倡議解除武裝，以落實去年在埃及達成的停火協議；隔天，川普的和平理事會（Board of Peace）旋即公布了一項15點路線圖，詳述落實上述協議的最後步驟。

這項路線圖尚未付諸實施。哈瑪斯則表示，僅會在以色列停止軍事行動並依去年協議撤軍後，才願意將武器繳交封存。一位以色列官員告訴路透社，除非哈瑪斯「真正解除武裝」，否則不會從現有軍事陣地撤退。

哈瑪斯控制加薩近20年，並於2023年10月7日突襲以色列，引發以色列對加薩發動反擊，引爆戰爭。

雙方去年10月宣布停火。即便如此，以軍仍例行性打擊巴勒斯坦人，說這些人是激進分子。

精華 FAQ

  • 以軍連續第2天空襲加薩，分別打擊加薩市、迪爾巴拉與汗尤尼斯附近建物，至少造成8人喪生，另有多人受傷，其中還包括孩童。

  • 川普在7月30日表示，加薩停火協議的落實出現重大突破，稱哈瑪斯同意依美方斡旋倡議解除武裝，並由其和平理事會公布15點路線圖。

  • 因為哈瑪斯主張要先看到以色列停止軍事行動並依協議撤軍，才會繳交武器封存；以色列則強調哈瑪斯必須真正解除武裝，雙方仍無共識。

以色列 加薩 川普

上一則

西班牙難民危機 急築500米海上圍欄 人民批「國家變地獄」

延伸閱讀

加薩衝突達協議？川普稱哈瑪斯繳械、以撤軍 遭打臉

加薩衝突達協議？川普稱哈瑪斯繳械、以撤軍 遭打臉
川普稱哈瑪斯同意全面解除武裝 以色列態度保留

川普稱哈瑪斯同意全面解除武裝 以色列態度保留
「全面解除」哈瑪斯武裝協議 川普：以色列很滿意

「全面解除」哈瑪斯武裝協議 川普：以色列很滿意
伊朗彈襲約旦美軍基地 川普矢言狠狠反擊

伊朗彈襲約旦美軍基地 川普矢言狠狠反擊

熱門新聞

大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

2026-07-31 11:43
圖為伊朗研製的「佐勒法卡爾」（Zolfaghar）短程固體燃料戰術彈道飛彈。（歐新社）

報復華府空襲 伊朗：摧毀3架美軍駐約旦F-35

2026-07-30 08:43
中東戰火持續之際，伊朗正尋求補強防空能力。路透報導，知情人士透露，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6000萬至7000萬美元。（路透）

路透：伊朗數周內接收最多400套中製肩射防空飛彈

2026-07-29 04:15
西班牙總理桑傑士針對休達移民危機發言。(歐新社)

西班牙總理批評一些歐盟成員國「自私」

2026-08-01 12:09
日本熊本縣鹿島町永旺購物中心28日強震後發生爆炸坍塌，研判可能多人死亡，救援持續。(路透)

熊本7.1強震永旺夢樂城爆炸坍塌 恐多人罹難

2026-07-28 08:37
這張26日擷取自美國中央司令部（CENTCOM）25日發布未註明日期影片的畫面顯示，CENTCOM轄下部隊執行對伊朗海上封鎖行動。(路透)

打殘伊朗可省攔截彈藥？美軍中央司令提議「大舉出擊」連炸14天

2026-07-30 00:49

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差