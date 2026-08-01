沙國護油 結盟14國護航曼德海峽 未見西方國家加入

沙烏地阿拉伯宣布組成一個海上防禦聯盟，以確保戰略要道曼德海峽周邊的航行安全。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 沙烏地阿拉伯因青年運動威脅封鎖海運，召集14國成立海上防禦聯盟，盼維護曼德海峽與紅海航運和能源安全，但歐美國家尚未加入。

沙烏地阿拉伯7月30日宣布組成一個海上防禦聯盟，以確保戰略要道曼德海峽周邊的航行安全。美國總統川普同日宣布，「和平理事會」已就巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯及加薩 所有其他武裝團體全面解除武裝，達成歷史性協議，這是加薩邁向持久和平與安全的重大一步。

沙國此舉正值伊朗 支持的區域代理人葉門武裝團體青年運動上周宣布，將對全球最大石油出口國沙國祭出海上封鎖，並聲稱已對沙國在紅海的油輪與境內石油設施發動攻擊。

青年運動現占據葉門首都沙那及葉北大片地區；國際間承認的葉門政府則掌控葉南大片地區，目前在葉南的亞丁運作。沙國是葉門政府主要盟友。

在2月底開戰的美伊戰爭大幅阻斷荷莫茲海峽的能源運輸下，狹窄的曼德海峽已成為沙國原油大量運往國際市場的重要通道。

沙國國防部30日代表該聯盟的14個成員國發表聯合聲明，除了沙國，還有巴林、孟加拉、吉布地、埃及、約旦、科威特、奈及利亞、巴基斯坦、卡達、索馬利亞、蘇丹、土耳其 和葉門，未見西方國家。

沙國國防部說，該聯盟旨在加強海上安全、維護航行自由、確保國際貿易路線與能源供應鏈安全，並保護在曼德海峽、紅海及亞丁灣的海上共同利益。

沙國國防部還說，共邀51國和組織出席30日在沙國首都利雅德舉行的會議，共43國代表和歐盟代表出席，其中14國確定支持，其他國家有望陸續加入。利雅德強調，該聯盟屬開放性質，歡迎具共同目標及原則的國家加入。

紐約時報報導，沙國已邀多個歐洲國家和美國加入該聯盟。但部分西方國家官員予以婉拒，除非他們更瞭解身為該聯盟成員國的權利及義務，並給他們充分時間向本國政府彙報。

另一方面，川普發文寫道，哈瑪斯同意全面解除武裝，是邁向由「新的巴勒斯坦政府」治理加薩的關鍵一步，該政府將與（美國主導的）和平理事會密切合作；與此同時，以色列將獲得應有的安全保障，加薩也不會再被當作發動恐攻的基地。

川普指稱，這是落實他加薩20點和平計畫的重大里程碑，該協議將按審慎規畫的多個階段執行；隨著完成解除武裝的工作，以軍將撤離加薩，「國際維穩部隊」（ISF）將與新的巴勒斯坦警察合作，負起維護加薩及其居民與鄰國安全的責任。

川普還指稱，一年前加薩還深陷戰火及人道危機，巴勒斯坦武裝團體綁架的人質也遭殘酷囚禁，如今雖已取得歷史性進展，但仍有許多工作要做。他感謝埃及、卡達和土耳其等調解方所做的重要努力，尤其感謝他麾下傑出的團隊，以不懈努力促成此一歷史性突破。

圖為4月2日葉門曼德海峽沿岸，一名葉門士兵操作一輛軍用巡邏車上的機槍。（路透）