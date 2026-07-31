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美伊對轟波及埃及1美商氣船 川普嗆「老把戲輪我們開轟」

編譯中心／綜合30日電
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兩艘天然氣船29日在埃及港口遇襲，美企持有的Energos Winter號爆炸後...
兩艘天然氣船29日在埃及港口遇襲，美企持有的Energos Winter號爆炸後起火。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：埃及達米艾塔港兩艘天然氣船遇襲爆炸，1艘船東為美國企業。
  • 重點二：川普稱已聽取簡報，揚言將痛擊伊朗，強調輪到美方出手。
  • 重點三：美伊衝突持續升高，雙方互轟並衝擊中東航運與談判進展。

兩艘天然氣船29日在埃及地中海沿岸的達米艾塔港遇襲爆炸，其中一艘的船東是美企。被問到這起攻擊是由哪一方發動，美國總統川普同日在白宮橢圓辦公室說，他已聽取相關簡報，「只是老把戲；我們將痛擊（伊朗）他們，輪到我們出手了」。

遇襲的Energos Winter號，由國營埃及天然氣公司（EAGS）承租，船東為美企Energos Infrastructure，並由美國「阿波羅全球管理公司」旗下基金持有。Energos Infrastructure代表奇亞說，尚無法確認該船是否被無人機擊中，所幸全體船員均安。

美伊談判的主要調解方巴基斯坦外交部30日表示，巴方正竭盡全力讓雙方恢復談判。

英國海事安全公司Ambrey說，另一艘由希臘航運公司營運的液化天然氣船GasLog Salem號，至少被一架無人機擊中爆炸。

埃及也是美伊談判的調解方之一，29日是自2月底美國和以色列聯手對伊朗開戰以來，埃及首次被捲入戰火。兩位伊朗消息人士對紐約時報說，這起無人機攻擊旨在展現一旦伊朗選擇升溫情勢，全球航運及能源供應恐面臨更嚴重的干擾。

由於埃及非天然氣主要出口國，因此對全球能源市場帶來的衝擊，預料低於中東其他能源重鎮遇襲的影響。

負責中東戰事的美國中央司令部30日說，已完成對伊朗的一波猛烈攻擊，以回應伊朗29日對駐約旦美軍基地的空襲；美軍擊中數十個伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）目標，包含軍事指揮中心、飛彈與無人機設施、沿岸監控和防禦據點。伊朗官媒則報導，荷莫茲海峽的伊朗葛希姆島遇襲，造成三人喪生；伊朗西南部胡齊斯坦省也傳出爆炸。

IRGC 30日聲稱，作為報復，伊朗摧毀駐約旦美軍三架F-35匿蹤戰機，並造成敵方數位軍官與技術人員死亡。科威特國防部同日指稱，科北一棟屬於中國企業的建築物被伊朗空襲擊中，導致一名工人喪生及建築物嚴重受損。

中央司令部司令古柏廿八日以內部信件提醒美軍官兵，將手機影片分享網路，恐有助伊朗攻擊美軍基地。兩位知情人士29日對路透說，部分駐約旦美軍官兵已被告知，接下來幾天內將沒收手機。

紐約郵報29日引述一名以色列高官報導，川普與訪美的以國總理內唐亞胡28日在白宮會談。兩人聚焦討論讓這場戰爭結束的「三大」選項；包括鎖定以國視為現實主義者、而非狂熱主義者的伊朗外長阿拉奇進行談判；切斷伊朗的陸路貿易路線，以加強經濟施壓；若美方要求，以方願加入擴大對伊朗的軍事行動。

另外，對於伊朗29日主動空襲駐約旦美軍基地，華爾街日報引述專家學者報導，IRGC自視已占上風，因此不願做出實質性的妥協。

精華 FAQ

  • 達米艾塔港有2艘天然氣船遇襲，其中Energos Winter號船東為美企，GasLog Salem號則疑似遭無人機擊中爆炸，所幸船員平安，事件也讓埃及首次被捲入戰火。

  • 川普在白宮表示已聽取簡報，形容這是伊朗的「老把戲」，並揚言美國將痛擊伊朗、輪到美方出手，顯示他對衝突升高採取強硬回應。

  • 報導指出美軍已對伊朗目標發動猛烈攻擊，伊朗也聲稱報復，衝突不僅影響駐軍安全，還可能干擾全球航運、能源供應與美伊談判。

埃及 美伊 川普

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