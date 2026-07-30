加薩和平有望？川普宣布達成歷史性協議 哈瑪斯全面繳械後以軍撤離

川普總統30日在白宮出席活動，宣布「自由運輸者」倡議，為退伍軍人成為商用卡車司機開闢管道。(路透)

川普 總統30日在真實社群發文宣布，「和平理事會已就巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 及加薩 所有其他武裝團體全面解除武裝，達成歷史性協議」，並強調「這是邁向持久和平與安全的重大一步」。

川普寫道，這項協議是讓加薩最終由巴勒斯坦新政府治理的關鍵一步，新政府將與和平理事會密切合作，協助巴勒斯坦人民；以色列也將獲得應有的安全保障，加薩不再被用作發動恐怖攻擊的基地。

他指出，這是落實他的加薩20點和平計畫的一項重大里程碑，「協議將依審慎規畫的多個階段執行。隨著解除武裝工作完成，以色列部隊將撤離，國際穩定部隊將與新的巴勒斯坦警察部隊合作，負起維護加薩及其居民與鄰國安全的責任。」

川普強調，一年前的加薩走廊仍深陷戰火與人道危機，人質也遭殘酷囚禁，如今雖已取得歷史性進展，但仍有許多工作要做。他感謝埃及、卡達和土耳其等調解方所作的重要努力，尤其感謝他麾下傑出的團隊，以不懈努力促成這項歷史性突破。

他表示，根據這項協議，加薩最終將交由一個為巴勒斯坦人民服務的新政府掌管，也「絕不允許10月7日從加薩出現的威脅死灰復燃！」

川普最後寫道：「恭喜所有人取得這項令人驚嘆的進展，所有人都曾說這絕不可能實現！」半島電視台則表示，哈瑪斯向未就此事公開發言。