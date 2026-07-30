打殘伊朗可省攔截彈藥？美軍中央司令提議「大舉出擊」連炸14天

這張26日擷取自美國中央司令部（CENTCOM）25日發布未註明日期影片的畫面顯示，CENTCOM轄下部隊執行對伊朗海上封鎖行動。(路透)

美國中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Adm. Brad Cooper）一直低調指揮美國對伊朗 的戰爭，鋒芒卻經常被參謀首長聯席會議主席凱恩與國防部長赫塞斯 掩蓋。然而，知情人士向華爾街日報透露，正是古柏擬定對伊朗發動懲罰性空襲的選項，行動可能持續長達兩周。

CENTCOM於29日晚間對伊朗發動空襲。一名美國官員表示，這次空襲規模將超過以往的以牙還牙式打擊，涵蓋更廣區域及更多目標。根據CENTCOM聲明，麾下部隊完成一波針對伊朗的猛烈打擊，鎖定伊朗境內數十個革命衛隊目標，包括軍事指揮中心、飛彈與無人機設施、沿岸監視與防禦據點，以及海上作戰能力，以回應革命衛隊前一天企圖對美軍發動的飛彈攻擊。

儘管部分軍事專家主張，單靠空中力量從未贏得戰爭，而美軍先前規模較小的報復性空襲，也幾乎未能阻止德黑蘭威脅航經荷莫茲海峽的船隻及向當地美軍發射飛彈。古柏則一直認為，只要時間足夠，軍事力量便可重創伊朗；他主張，美國若想讓軍事行動奏效，就必須加強空襲，大幅削弱伊朗的飛彈威脅，打破僵局。

川普2月考慮發動戰爭時，古柏估計可能需要6周或更長時間才能完成行動。美國與以色列 2月28日展開聯合空襲，但川普到了3月底便開始失去耐心，實際留給古柏的時間因而更短。了解古柏想法的人士透露，古柏3月31日估計仍需約20天才能完成任務，但一架美軍F-15E戰鬥機4月3日在伊朗西南部上空遭擊落，引發高風險救援行動；這起事件也成為川普數天後達成停火協議的因素之一。

了解古柏想法的知情人士透露，他擬定的高強度方案，構想是大幅升高戰事，超越先前以牙還牙式空襲。這套「大舉出擊」（go big）的做法是他提出的一系列選項之一。美國防空彈藥庫存傳出吃緊，古柏則認為，只要削弱伊朗的攻擊能力，就能減少美國使用防禦彈藥的需求。

伊朗28日以飛彈突襲駐約旦美軍後，川普誓言還擊。儘管CENTCOM已於29日晚間完成一波猛烈打擊，川普仍須決定後續攻勢規模，包括是否批准古柏提出的10至14天密集空襲方案，重創伊朗的飛彈能力，或選擇規模較有限的軍事攻擊，希望仍能推動外交。

知情人士表示，古柏提出密集空襲的各項方案，獲得赫塞斯支持。不過，國會山莊的批評人士警告，任何新一輪空襲都可能使政府更深陷這場恐怕無法取勝的戰爭。