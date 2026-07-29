川普抨擊盟友代價 歐洲拒挺荷莫茲聯合巡邏隊 要求持久停火再談

川普總統28日在華盛頓國家大教堂舉行的已故聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）葬禮上致悼詞。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美方推動荷莫茲海峽聯合巡邏隊，歐洲盟友要求先停火。

美方推動荷莫茲海峽聯合巡邏隊，歐洲盟友要求先停火。 重點二： 英法對美國未事先知會空襲伊朗仍有疑慮，合作意願偏低。

英法對美國未事先知會空襲伊朗仍有疑慮，合作意願偏低。 重點三：美軍航艦長期部署中東，後勤維修與戰備壓力逐漸升高。

川普 總統與國防部長赫塞斯數月來不斷斥責歐洲國家拒絕介入伊朗 戰爭，如今卻付出一再抨擊最親密盟友的代價。Politico 28日獨家報導，美方推動建立荷莫茲海峽 聯合巡邏隊，但歐洲盟友表示，除非伊朗戰爭達成持久停火，否則不會支持這項構想。

美伊戰事延燒數月，已造成汽油價格節節攀升、民眾不滿及荷莫茲海峽長期封閉。組建聯合巡邏隊是美方迄今尋求盟友協助最積極的一次嘗試。美英官員計畫在倫敦召開國際會議，界定各國角色，並決定哪些軍艦負責搜尋水雷，哪些負責保護民用船隻通過已遭伊朗實質封鎖的海峽。

美國恢復轟炸伊朗12天後，24日起暫停攻擊。英方官員透露，赫塞斯當天與英國國防大臣史崔亭（Wes Streeting）通話時提出巡邏構想，雙方聚焦如何召集盟友支持美方防禦行動，而非支持對伊朗發動攻勢；兩人接著於27日與法國武裝部隊部長沃特蘭（Catherine Vautrin）通話，討論區域航運安全。

儘管聯合巡邏計畫延宕，史崔亭仍預計與歐洲各國官員討論，協調未來在海峽執行的多國任務。不過，4名英國官員和1名美國官員表示，即使獲得史崔亭協助，赫塞斯敦促英法共同領導這個海軍聯盟的構想仍遭歐洲各國質疑。這5名官員警告，組建工作進展有限，預料短期內難有進展。

五角大廈和英國國防部拒絕評論，白宮和法國駐美大使館則未回應詢問。然而，2名歐洲官員表示，美國的長期盟友仍對川普政府在美以2月空襲伊朗前拒絕事先知會感到不滿。白宮未將這些盟友視為合作夥伴，讓他們對貿然加入一項高風險的新任務抱持戒心。

史崔亭26日也警告，英國「沒有加入、也不會加入美國對伊朗的進攻性軍事行動。這是我們與美國意見不一致的領域。但在確保海上航行自由及荷莫茲海峽商業航運自由方面，我們的立場完全一致。」

報導同時指出，美軍2艘航艦及數艘其他軍艦仍部署在中東，其中部分艦艇搭載約2500名陸戰隊員。接連部署已引發五角大廈對繼續將這些艦艇留在當地的疑慮。

一名知情的前軍官表示：「海軍艦艇，尤其是部署在當地的航艦或潛艦，面臨的特殊挑戰在於維修工作遭到推遲，而我們遲早必須付出代價。」他說：「隨著我們繼續為這項行動投入資源，確實存在一些必須認真討論的戰備疑慮。」