伊朗最強飛彈造價低 彈頭時速9700公里會轉彎 美軍頭痛

伊朗首都德黑蘭2022年4月29日舉行「國際聖城日」集會，一名伊朗革命衛隊軍人在2枚伊朗製「海巴爾破城者」飛彈旁戒備。(路透/NurPhoto)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗破城者飛彈造價低、射程達1450公里，威脅波灣與以色列。

伊朗破城者飛彈造價低、射程達1450公里，威脅波灣與以色列。 重點二： 部分彈頭可在高速末段轉向，增加美軍防空攔截難度。

部分彈頭可在高速末段轉向，增加美軍防空攔截難度。 重點三：伊朗搭配無人機與多型飛彈混合攻擊，並持續依實戰調整戰術。

華爾街日報25日報導，伊朗 最強飛彈「海巴爾破城者」造價低廉、射程達1450公里，足以涵蓋波灣各國、以色列 ，甚至觸及俄羅斯、中國與印度 部分地區；部分型號的彈頭更能以時速近9700公里高速逼近目標時突然轉向。伊朗還會搭配無人機及其他飛彈發動混合攻擊，並不斷依實戰經驗調整戰術，對美軍而言越來越致命。

美國官員表示，美伊戰爭7月重新升溫以來，伊朗持續向美軍基地發射「海巴爾破城者」(Kheibar Shekan)飛彈。官員指出，伊朗結合不同飛行路徑、機動方式與速度，試圖擾亂美軍防禦系統。一名美國官員表示，戰爭期間，美國及其夥伴擊落大多數破城者，但仍有部分成功突破防線。

破城者是伊朗飛彈武器庫的主力，採衛星導引，具備可機動部署、精準度高等特點，射程至少900英里(約1450公里)。名稱源自西元628年的海巴爾戰役(Battle of Khaybar)。先知穆罕默德率領軍隊攻占當時由阿拉伯猶太人控制、設有防禦工事的海巴爾綠洲。

根據美以估算，伊朗在戰前據信擁有約2500枚破城者及其他中程飛彈。獨立飛彈專家欣茲(Fabian Hinz)表示，伊朗可能正利用存放於地下基地的零組件組裝更多飛彈，但原先生產飛彈引擎的設施已遭摧毀。

相較伊朗舊型飛彈在發射前須耗費較長時間加注燃料，破城者可長時間維持加滿燃料的狀態，並迅速裝載至卡車或其他車輛發射，躲避戰機追蹤及摧毀飛彈陣地。部分型號的彈頭段還搭載小型引擎，可在飛行末段與飛彈分離後，以每小時6000英里(約9656公里)的高速接近目標時修正方向。

軍事分析人士指出，彈道飛彈通常先進入高層大氣或太空，再向目標俯衝，但並非都具備機動能力。破城者能比部分同類飛彈更大幅度改變飛行軌跡，增加防空系統偵測、追蹤及攔截的難度。

伊朗並未公布破城者的造價，但分析人士表示，其成本遠低於美以攔截飛彈。依使用系統不同，美以每枚攔截彈的成本約介於200萬美元至1500萬美元。

除了破城者，伊朗也會同時向相同目標發射高速攻擊無人機及技術較不先進的飛彈，並在戰爭期間持續調整戰術。美國官員表示，伊朗不僅鎖定中東各地美軍基地內的居住區，也攻擊支撐區域防空系統運作的雷達，使美軍人員面臨更高風險。

曾任美國中央司令部司令的退役陸軍上將沃特爾(Joseph Votel)表示，這顯示伊朗持續觀察戰場、吸取經驗，並尋找突破美軍防線的方法。

巴黎政治學院伊朗戰略專家格拉耶夫斯基(Nicole Grajewski)指出，伊朗在戰爭期間可能逐漸發現，破城者兼具造價低廉、發射系統運用靈活及實戰效果良好等優勢。

伊朗曾以這款飛彈攻擊以色列，以方宣稱攔截其中大多數；伊朗也聲稱，曾鎖定以色列總理內唐亞胡辦公室及空軍司令總部；6月更稱搭配噴射動力無人機發動另一波攻擊，但相關攻擊成果均無法獨立核實。

欣茲表示，伊朗似乎正透過分析每次實戰發射取得的數據，持續改進飛彈攻擊方式，並找出最能突破防空系統的飛行軌跡與機動模式。他指出，伊朗長期宣稱破城者能在飛行末段改變方向，而每一次實戰運用，都有助於提高日後突破攔截的機率。

親伊朗政府支持者2026年4月19日聚集德黑蘭街頭，現場可見2枚「海巴爾破城者」彈道飛彈的等比例縮小模型。(路透/NurPhoto)