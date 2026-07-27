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戰火外溢…烏襲裏海伊朗商船釀1死 伊朗嗆：須為後果負責

編譯盧思綸／綜合26日電
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伊朗稱烏克蘭在裏海襲擊伊朗商船。伊朗與亞塞拜然海軍2024年11月初在裏海舉行聯...
伊朗稱烏克蘭在裏海襲擊伊朗商船。伊朗與亞塞拜然海軍2024年11月初在裏海舉行聯合軍演。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊朗指控烏克蘭在裏海襲擊商船，造成1死1傷。
  • 重點二：德黑蘭召見烏使館代辦抗議，要求基輔及支持者負責。
  • 重點三：澤倫斯基稱烏軍打擊伊朗相關船艦與設施，戰火外溢升高。

伊朗外交部表示，烏克蘭25日凌晨在裏海襲擊一艘伊朗商船，引發的爆炸造成船員一人喪生、一人受傷。伊朗重申「從未介入」俄烏戰爭，勢必捍衛國家與安全利益、不會善罷干休，並警告烏克蘭及其支持者必須為這起事件的後果負責。

伊朗國家電視台報導，伊朗外交部25日召見烏克蘭駐伊大使館臨時代辦，抗議此一敵對且犯罪的行為。

英國金融時報報導稱，德黑蘭視基輔此舉旨在加強施壓伊朗，若伊美未能達成協議，伊北邊境也可能面臨威脅而腹背受敵。

伊朗外長阿拉奇和歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯通話時，呼籲聯合國安理會及歐盟對這起攻擊做出「強烈回應」，並究責基輔，以防中東戰火外溢；阿拉奇並譴責這是侵略行為。

烏克蘭總統澤倫斯基25日也指稱，烏軍在裏海攻擊一艘往返伊朗與俄羅斯、運送軍用物資的貨輪；烏克蘭還攻擊裏海一座鑽油平台與一艘俄國軍艦，他稱讚烏克蘭武裝部隊在裏海發動的遠程打擊「成果豐碩」。裏海距離俄烏前線約966公里。

澤倫斯基也指控俄國暗助伊朗對中東美國盟邦發動的飛彈攻擊。他在社媒Ｘ發文宣稱，俄國自7月初以來持續運用其衛星監視中東美國盟邦及當地的美軍設施，相關衛星影像流入伊朗；俄國拍攝相關衛星影像的時間與伊朗的相關空襲行動「高度相關」。

澤倫斯基還在該發文寫道，光19、20日，俄國衛星就監視四座空軍基地：兩座在巴林、一座在約旦，一座則在科威特。

隨著美軍恢復對伊朗的海上封鎖，伊南海上航線的進出又變困難。這讓伊朗的裏海港口對其貿易更形重要，此一北部走廊既能讓德黑蘭從裏海周邊國家進口貨物，也能進口來自中國、經鐵路穿越中亞國家運抵裏海沿岸港口的貨物。

有媒體報導，烏、伊戰場原本就非完全分割，俄軍侵烏受阻後從伊朗手上取得軍用無人機，在伊朗反擊美以後，基輔則跟受襲的海灣國商討無人機防衛合作，但烏軍主動攻擊跟伊朗有關的軍事船艦則是首次。這也讓烏克蘭有被伊朗直接攻擊的風險，親伊朗政權的媒體Middle East Spectator在社交平台Telegram警告，「烏克蘭全境都在（伊朗）彈道飛彈的射程內」。

圖為伊朗外交部長阿拉奇。(美聯社)
圖為伊朗外交部長阿拉奇。(美聯社)

精華 FAQ

  • 伊朗稱烏克蘭25日凌晨襲擊一艘伊朗商船，爆炸造成1名船員死亡、1人受傷，因此召見烏使館臨時代辦抗議，並指這是敵對且犯罪的行為。

  • 澤倫斯基表示，烏軍在裏海攻擊往返伊朗與俄羅斯、運送軍用物資的貨輪，也打擊鑽油平台與俄國軍艦，並稱這些遠程打擊成果豐碩。

  • 因為烏伊戰場已不再完全分割，伊朗與俄國、烏克蘭與海灣國家都出現連動風險；伊朗警告烏克蘭可能遭報復，顯示戰火有擴散到更廣區域的可能。

伊朗 烏克蘭 歐盟

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