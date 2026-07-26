傳美軍考慮「闖伊朗核設施搶濃縮鈾」 可能作戰曝 專家：史上最複雜

美國總統川普21日在白宮橢圓辦公室。（美聯社）

紐約郵報報導，美伊外交陷入僵局，美國考慮出動特種部隊入侵伊朗 核設施奪取濃縮鈾。這項堪稱「核等級」的軍事選項，不僅要突破詭雷與爆裂物、挖開遭摧毀的設施入口，還得在伊朗境內建立撤離通道。專家直言，這可能成為「軍事史上最複雜的行動」。

一名熟悉軍事規劃的消息人士告訴紐約郵報，這項行動可能需要出動數千名地面部隊兵力，攻入伊朗多座戒備森嚴的核設施，並在周邊部署大規模防禦部隊、抵擋伊朗軍方反擊。美軍工程人員同時必須清除詭雷，挖開已遭摧毀的設施入口，最後再由一支特種作戰小隊深入設施，取出並運走濃縮鈾。

紐約郵報引述獨立媒體The High Side報導，參與行動的部隊可能包括海豹六隊銀色中隊（SEAL Team 6's Silver Squadron）、第2遊騎兵營（2nd Ranger Battalion）及陸軍第21軍械連（21st Ordnance Company）。其中，第21軍械連將負責處理及運送核材料，從幾乎被摧毀的福爾多設施與嚴重受損的伊斯法罕設施，將數量不明的濃縮鈾運出。

國際原子能總署（IAEA）2025年報告指出，伊朗擁有超過2萬磅（約9072公斤）濃縮鈾。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」副主任羅傑斯（Joseph Rodgers）表示，伊朗核談判遲遲未有進展，軍事行動可能是清除其現有核材料最可行的方式。他直言，這將是一項後勤規模龐大、執行難度極高的任務，「可能是軍事史上最複雜的行動之一，甚至就是最複雜的一次」。

羅傑斯指出，美軍必須在每座目標設施周邊建立安全警戒區，再開闢一條通往機場的安全車隊路線。整項任務還需要完全掌控一條空中走廊，才能將核材料送往安全地點。美軍能否在伊朗軍方反擊下維持控制，並讓所有部隊安全撤離，將是行動成敗關鍵。

伊朗已著手防範美軍突襲。川普第一任國安會反制伊朗大規模毀滅性武器事務主任的高德柏格（Richard Goldberg）表示，伊朗正在強化伊斯法罕設施、布設詭雷，並可能在周邊部署防衛部隊。

CNN 6月曾報導，伊朗已在伊斯法罕設施的隧道內埋設地雷及爆裂物。高德柏格坦言，美軍目前幾乎沒有突襲的優勢，「目標位置固定，我們知道它們在哪裡，伊朗人也知道它們在哪裡」。

除了福爾多及伊斯法罕，鎬山（Pickaxe Mountain）也已成為美方關注的新目標。華爾街日報7月引述美國與以色列官員透露，以色列情報部門評估，伊朗可能已在去年秋天把上千台濃縮鈾離心機轉移至戒備森嚴的「鎬山」；但美方尚不清楚當地存放的實際數量。

高德柏格表示，如果空襲不足以使鎬山地下設施坍塌，美軍可能派遣特種部隊潛入設施布設爆裂物。

這類行動的目的並非奪取核材料，而是迅速潛入、炸毀設施後撤離，模式可能類似美軍進入委內瑞拉首都卡拉卡斯總統官邸、逮捕前獨裁者馬杜洛的突襲行動。