我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

俄烏戰場擴及伊朗？烏軍襲擊裏海伊朗赴俄貨輪 德黑蘭警告追究後果

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗與亞塞拜然海軍2024年11月初在裏海舉行聯合軍演。(路透)
伊朗與亞塞拜然海軍2024年11月初在裏海舉行聯合軍演。(路透)

金融時報報導，伊朗外交部指控烏克蘭25日凌晨在裏海襲擊一艘伊朗商船，爆炸造成一名船員身亡、另一人受傷。伊朗重申並未介入俄烏戰爭，強調德黑蘭勢必捍衛自身國家與安全利益，同時警告烏克蘭及其支持者必須為後果負責。

德黑蘭方面推測，這次攻擊意在加大對伊朗的壓力，釋出訊號表明，若伊朗未能與華府達成協議，其北部邊界也可能面臨威脅。

伊朗外交部長阿拉奇與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯通話時，呼籲聯合國安全理事會及歐盟對這次攻擊作出「強硬回應」，並敦促向基輔追究責任，防止中東衝突向外擴散。

烏克蘭總統澤倫斯基25日則表示，烏軍在裏海攻擊一艘往來伊朗與俄國之間、運送軍用物資的貨輪。他說，烏克蘭還攻擊裏海一座石油平台及一艘俄羅斯飛彈艦。裏海距離烏克蘭前線超過600英里（約966公里）。

澤倫斯基也指控，俄羅斯協助伊朗引導在波灣地區的飛彈攻擊。

他在社群平台X稱，俄國自7月初以來持續利用衛星監視波灣國家及當地美軍設施，相關影像隨後流入伊朗；俄方拍攝衛星影像的時間與伊朗攻擊高度相關，既用於事前準備，也用於事後評估損害。

隨著美國封鎖使伊朗南部海運航線的進出更加困難，伊朗的裏海港口對貿易的重要性日益提高。這條北部走廊讓伊朗得以從裏海周邊國家進口貨物，也能接收從中國出發、經鐵路穿越中亞運抵裏海沿岸港口的貨物。

精華 FAQ

  • 伊朗稱25日凌晨烏克蘭在裏海襲擊一艘伊朗商船，爆炸造成1名船員死亡、1人受傷，並警告烏克蘭及其支持者須為後果負責。

  • 澤倫斯基表示，烏軍在裏海打擊一艘往來伊朗與俄國之間、運送軍用物資的貨輪，並同時攻擊一座石油平台及一艘俄羅斯飛彈艦。

  • 伊朗外長阿拉奇在與歐盟官員通話時，呼籲聯合國安理會與歐盟對攻擊作出強硬回應，並敦促向基輔追責，以防中東衝突進一步外溢。

伊朗 烏克蘭 俄羅斯

上一則

汽車衝撞柏林同志大遊行 釀1死15傷活動取消

下一則

南韓「全職子女」在家照顧長輩、打理家務 換取零用錢和住宿

延伸閱讀

俄襲烏克蘭黑海港口阻糧食出口 衝擊全球糧食供應鏈

俄襲烏克蘭黑海港口阻糧食出口 衝擊全球糧食供應鏈
油價站上86美元 美軍先空襲再封鎖伊朗港口 川普威脅下周炸電廠橋梁

油價站上86美元 美軍先空襲再封鎖伊朗港口 川普威脅下周炸電廠橋梁

俄羅斯彈道飛彈轟基輔 5小時射40枚 開戰後最大規模之一

俄羅斯彈道飛彈轟基輔 5小時射40枚 開戰後最大規模之一

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

熱門新聞

柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

2026-07-19 22:26
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

2026-07-21 07:30
捷克眾議長岡村富夫。(歐新社)

捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國旅遊警示

2026-07-18 13:25
美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

2026-07-23 06:30
伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，已摧毀亞馬遜在巴林的資料中心。圖為2017年巴林科技周上的亞馬遜網路服務標誌。(路透資料照)

伊朗軍方彈襲巴林「摧毀亞馬遜資料中心」報復美軍炸核電站

2026-07-21 11:04
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27

超人氣

更多 >
大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 21傷 78歲華婦命危

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 21傷 78歲華婦命危
亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成

亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成
謝賢離世 小49歲女友現身直播全說了 難找對象竟因謝賢

謝賢離世 小49歲女友現身直播全說了 難找對象竟因謝賢
3星座最有肩膀「撐起一個家」 給另一半滿滿安全感

3星座最有肩膀「撐起一個家」 給另一半滿滿安全感