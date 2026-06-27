布蘭特原油 回落美伊戰前水準降至每桶72.06元

美伊簽署停火協議後，布蘭特原油價格已降回開戰前的水準，圖為油輪停靠法國南部港口。(歐新社)

美國與伊朗 14日達成14點諒解備忘錄，伊朗當時保障商船在60天談判期內通行荷莫茲海峽 ，不到兩周後油價 就意外地回落至戰前水準，打破了市場普遍預期。

華爾街日報報導，布蘭特原油25日一度跌至每桶72.06元，短暫跌破72.48元的關口，也就是伊朗戰爭爆發前一天的收盤價；戰爭爆發後，布蘭特原油3月份曾達到每桶118.35元的高峰。美國西德州原油25日則收在每桶71.92元，較近期高點下跌36%，迅速逼近戰前的67.02元。

數周前，能源專家預測種種因素將使油價頑強，如荷莫茲海峽重新開放將十分漫長、一些波斯灣國家可能需要數月才能恢復生產、全球石油庫存持續減少。如今價格以驚人的速度回落，令企業和分析師們百思不得其解。摩根大通(JPMorgan)分析師本周表示，全球能源流動已經發生了出乎意料的變化，市場重新平衡的方式與最初設想的不同，是由需求下降和庫存減少這兩種因素共同作用的結果。

需求下降指的是，全球最大的原油進口國－中國的需求下降速度似乎比分析師預期的更快，意味著中國經濟可能比以往顯示的更有效適應能源價格上漲。中國大幅削減了進口，日本、南韓和幾個歐洲國家也是如此。不過隨著各國試圖補充過去幾個月不斷消耗的石油儲備，預計大部分需求將會恢復。

這種喘息可能只是暫時的，一些石油分析師警告油價下跌並未完全反映市場供應依然緊張的現狀，數個月來全球石油庫存目前已接近營運極限。道明證券(TD Securities)全球大宗商品策略主管梅萊克(Bart Melek)表示：「市場可能對供應端，尤其是庫存的穩定速度過於樂觀。」

史坦普全球的數據顯示，24日共有78艘油輪通過荷莫茲海峽，創下戰後新高，高於先前49艘的最高紀錄，相當於戰前通行量的57%。然而目前這能維持多久，目前通過的大多是已被困數月的出港船隻，其他船隻很多都在墨西哥灣沿岸附近徘徊，或載著美國原油前往亞洲，可能需要數周甚至數月的時間才能改道前往中東並穿越海峽。

美伊簽署停火協議後，布蘭特原油價格已降回開戰前的水準，圖為油輪停靠法國南部的儲油槽。(歐新社)