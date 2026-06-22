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數百億德黑蘭遭凍結資金使用由誰決定 攸關美伊臨時協議是否撐得住

記者顏伶如／即時報導
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美國與伊朗達成的臨時協議是否撐得住，關鍵在於德黑蘭遭凍結的數百億資金如何使用由誰...
美國與伊朗達成的臨時協議是否撐得住，關鍵在於德黑蘭遭凍結的數百億資金如何使用由誰決定。（路透）

福斯新聞網21日分析，區域專家警告說，美國與伊朗達成的臨時協議是否撐得住，關鍵在於德黑蘭遭凍結的數百億資金如何使用由誰決定。

川普總統與伊朗17日簽署旨在結束衝突的諒解備忘錄之後，雙方談判代表目前在瑞士布爾根施托克(Burgenstock)展開談判。伊朗國際」(Iran International)報導，伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)21日稍早已對德黑蘭的期望明確表態說道：「我們在卡達的60億資金將獲得歸還。原本想要剝奪伊朗權利的川普總統，最近在演說中承認伊朗擁有這些權利。」

川普17日在七大工業國(G7)領袖峰會期間為解除凍結伊朗資金辯護。他指出：「我們拿了他們很多錢，那些錢不是我們的。」他說：「到了某個時間點，我們還是要把錢還回去的。」

川普同時表示，任何取得資金的管道都將有嚴格的條件限制。川普在社群網站發文寫道，倘若伊朗未能履行承諾，接下來在60天談判期間「一分錢都拿不到」。

根據美伊簽署的備忘錄第11條，美國承諾全面解禁伊朗受到限制且凍結的資金。然而，協議卻把任何資金釋放與合規的逐步流程綁在一起，並不是讓伊朗獲得立即、沒有限制的資金取得。

華府智庫「中東研究所」(Middle East Institute)資深研究員瓦坦卡(Alex Vatanka)對福斯數位新聞表示，對於解除伊朗資金其實存在兩種彼此針鋒相對的看法。

瓦坦卡分析，伊朗在海外遭凍結的資金總何有多少，迄今依然存有相當大的不確定性；伊朗官員經常提到1000億美元，西方國家估計數字則更高，但目前談判似乎集中在確保伊朗拿到240億至250億美元做為首批款項。

瓦坦卡說，讓凍結資產得以釋出並不是單純的經濟問題，而是德黑蘭與華府之間政治信任的核心考驗之一，「未來幾周可能成為履行協議時第一波出現的主要爭議」。

瓦坦卡說：「真正爭議不在伊朗收到多少錢，而是最終由誰控制這筆錢的用途。」

根據媒體報導，美國與卡達正在研議成立某種機制，將最初的60億資金用在人道主義採購上，包括購買糧食與藥品。

路透報導，伊朗已對民兵組織真主黨(Hezbollah)表示，若德黑蘭現金流獲得改善，給予財務支援將可望提高。

瓦坦卡說，美國堅持伊朗不能把凍結資產拿來資助恐怖主義，若德黑蘭違反條款取得資金權限恐遭取消；美國官員表明，希望資金透過受到掌控的機制釋放，用於人道主義與其他經批准的民用採購，並非伊朗能無限制取得資金。

精華 FAQ

  • 最大爭議不是金額本身，而是凍結資金解禁後由誰決定用途。美方希望資金受控，只能用於人道採購；伊朗則希望盡快取得可支配現金。

  • 川普表示資金可以歸還，但前提是伊朗必須履行承諾，否則在60天談判期間可能一分錢都拿不到，顯示美方將資金作為施壓工具。

  • 媒體指出，美國與卡達正研議受控機制，先釋出約60億資金，用於糧食、藥品等人道採購，並避免伊朗直接挪作資助真主黨等用途。

川普 伊朗 瑞士

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