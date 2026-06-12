川普「飛彈外交」碰壁 邊炸伊朗邊談判 前官員：看不到實質成果

美國中央司令部10日發布影像截圖顯示，美軍夜間對伊朗多個目標發動新一輪打擊期間，美國海軍驅逐艦「麥可．墨菲號」（DDG 112）發射戰斧巡弋飛彈。（路透）

美國總統川普 為了結束伊朗 戰爭，本周嘗試一種新策略，也就是一邊轟炸、一邊談和平。但Politico指出，他似乎很快就放棄了這種「飛彈外交」。

川普透過連續兩天與伊朗相互空襲進一步升高壓力，11日揚言將「全面控制」伊朗石油產業，隨後又取消原定攻擊行動，一切在華府 當天中午前便告一段落。儘管美方堅稱目前仍處於停火狀態，且美國掌握主導權，但戰略反覆調整也凸顯川普面臨的困境：即使美國動用空中武力與扼住能源命脈的海上封鎖，仍未能迫使伊朗讓步。

一名前川普政府官員表示：「問題在於，此時此刻轟炸究竟是為了得到什麼？這些轟炸，以及他們所談論的轟炸方式，看起來都未必能帶來實質成果，也難以創造出一種局面，讓伊朗被削弱到不得不回到談判桌前。」

川普及高層顧問一再宣稱戰爭已結束，且一項大型核協議正在籌備中，但從誓言迅速達成協議，到採取近乎全面戰爭的強硬姿態，再回到和平談判前景，這種反覆轉向正是這場衝突的縮影。

專注全球衝突議題的非營利智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師瓦茲（Ali Vaez）與德黑蘭方面保持聯繫。他表示，在和平協議談判方面，伊朗認為「川普不斷要求修改內容，然後又修改自己提出的修改方案」。

美軍目前仍在中東維持強大部署，包括戰鬥機聯隊、轟炸機聯隊、兩艘航空母艦，以及多艘在荷莫茲海峽執行對伊朗航運封鎖任務的驅逐艦，數千名陸戰隊員也仍部署在阿拉伯海上的軍艦上。

儘管共和黨國會議員大多支持川普的作法，但同時也質疑戰爭最終將如何收場；美國國防官員則開始擔憂，美軍還能維持這種部署多久。

一名美國官員表示：「我們已在當地維持這些軍事資產好幾個月，這些部隊仍在那裡，也已做好準備，但那些軍艦不可能永遠留在那裡。」

川普11日取消攻擊前，曾揚言要控制伊朗出口石油的關鍵樞紐哈格島（Kharg Island）。儘管五角大廈自戰爭爆發以來便已擬定奪島計畫，但相關行動將需要地面部隊駐守，進一步使美軍在這場極不受歡迎的戰爭中面臨傷亡風險。

專家與官員都質疑，即使奪取該島，川普是否真能達成目標。前述官員也表示，美軍可以利用壓倒性火力控制哈格島及其石油基礎設施，但若長期駐留，部隊將暴露於更高風險之中。若將哈格島夷為平地，反而可能進一步推高油價。一名前政府官員則表示，隨著期中選舉逼近，川普並不打算為全面戰爭進行政治動員，「不想做那些讓美國民眾為長期戰爭做好心理準備的事情」。

這位人士表示：「伊朗議題在政治上沒有任何好處。要嘛因為相信這是正確的事而去做，而我確實相信川普是基於這個理由；要嘛就不要做。不存在任何能從中獲得政治利益的情境，一點也沒有。」