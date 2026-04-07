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「夾在兩惡勢力間」 川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝

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「夾在兩惡勢力間」 川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗德黑蘭市中心一名女子6日在一處十字路口手持國旗。（美聯社）
伊朗德黑蘭市中心一名女子6日在一處十字路口手持國旗。（美聯社）

川普總統近期揚言攻擊伊朗發電廠與橋梁，並多次發表強硬言論。許多伊朗人觀察到，他常在市場收盤時釋出威脅，隨後又在開盤前收回，多數人仍希望這次最後通牒只是虛張聲勢。但對德黑蘭居民而言，情勢已出現變化，有人已動身逃離，也有人憂心城市基礎設施正成為攻擊目標。

獨立調查新聞網站Drop Site News報導，美以對伊朗的打擊近幾周來愈來愈猛烈，已造成數千人死亡、數百萬人流離失所。空襲的恐怖轟鳴聲，已成為德黑蘭、設拉子與伊斯法罕等主要城市生活的一部分。德黑蘭多個社區已滿目瘡痍，攻擊目標包括主要公共建築與住宅區，且已從城市邊緣的警局與軍事設施，轉向居民熟悉的地標與基礎設施。

川普5日在真實社群發布最後通牒，宣稱7日「將是發電廠之日，也是橋梁之日，在伊朗一次完成。將會前所未見！！！把那該死的海峽打開，你們這些瘋子，否則你們將活在地獄裡。走著瞧！讚美真主！」並在另一則貼文補充具體期限：「周二，美東時間晚上8時。」

多數伊朗人因網路封鎖無法接觸全球網際網路，但消息仍透過國內內聯網迅速傳開。57歲教師納里曼與許多伊朗父親一樣，正試圖保護家人免於戰火。他看到相關訊息後意識到威脅規模，因而做出艱難決定，與兩個女兒緊急收拾行李，離開德黑蘭，前往北部靠近里海地區避難，當地攻擊較少，被視為相對安全。

納里曼透過電話受訪時聲音顫抖地說：「我看到這個消息時真的慌了。他想要『把一切炸掉』，還要『奪走石油』？他要炸橋嗎？」並表示，在事情失控之前，必須把家人帶到安全的地方。

納里曼一家人正收拾行李，準備長途開車北上。許多人在川普揚言發動大規模破壞下做出同樣離開首都的決定。何時會回來仍不清楚，但車上已裝滿足以長時間離家的衣物與物資。他說：「我們被夾在兩股惡勢力之間，一個報復心強烈的伊斯蘭共和國，以及一位瘋狂好戰的總統。我對家人的安全負責，不能讓他們陷入危險。我別無選擇，只能離開德黑蘭。」

21歲的德黑蘭大學生帕麗莎住在市中心，與室友同住。她的室友來自伊朗南部一個小村莊，家鄉正持續遭轟炸，她們沒有車，也沒有地方可以避難，根本無法離開，只能待在房間裡盯著手機，希望川普開出的期限只是虛張聲勢。

她表示，自己與室友在戰爭初期就已購買罐頭與衛生用品，之後也持續補充，因此不擔心停電，反而更憂心花了多年建立的基礎設施可能遭到嚴重破壞。她說：「我還年輕，我不想未來五到十年都在為洗一個熱水澡而掙扎。」

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