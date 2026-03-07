殺紅眼了？川普：美國考慮攻擊伊朗未被列為目標過的地區和人民

川普說，美國將考慮在伊朗戰爭打擊先前未被列入目標的新地區。（歐新社）

美國總統川普 7日在社群平台Truth Social發文表示，美國將考慮打擊先前在伊朗 衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民。

川普表示，「正在受到重創的伊朗已向其中東鄰國道歉和投降，並承諾不會再對他們射擊。會做出這個承諾完全是因為美國和以色列 的猛烈攻擊。他們曾打算接管和統治中東。這是伊朗數千年來首次挫敗，並向中東國家投降。他們已說，『謝謝你，川普總統』，而我也向他們說『不客氣』。

伊朗將不再是『中東的流氓』，而是『中東的輸家』，而且將會持續數十年，直到他們投降，或者更可能發生的徹底垮台。伊朗如今將面臨嚴重打擊。因為伊朗的惡劣行徑，至今未被考慮做為攻擊目標的地區和人民，將被列入徹底毀滅和必死無疑的考慮之列。感謝各位關注此事！總統川普」。

在川普發文前，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）7日誓言絕不退縮。他說：「要我們無條件投降，他們必須把這種猶如作夢的想法帶進墳墓裡。」

另外，裴澤斯基安已指示軍方不要攻擊任何未攻擊伊朗的國家，伊朗臨時領導委員會前一天做出了這項決定。然而，目前沒有任何跡象顯示伊朗軍隊放緩對波斯灣國家的打擊；這些國家都沒有加入美國和以色列對伊朗長達一周的攻擊。

據塔斯尼姆通訊社報導，伊朗仍向卡達與巴林發射了無人機與飛彈。沙烏地阿拉伯則攔截了朝向該國主要油田飛行的無人機；這是能源資產再成衝突目標的最新跡象。

華爾街日報（WSJ）引述知情人士說法指出，由於阿聯迄今已遭伊朗發射超過1,000枚飛彈與無人機攻擊，因此正考慮凍結伊朗在該國所持有的資產，斬斷德黑蘭一部分的重要經濟命脈作為反制。