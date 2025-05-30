白宮稱以同意川普版加薩停火案 哈瑪斯指未考慮加薩人要求

以色列29日轟炸加薩南部後，濃煙升起。（美聯社）

白宮29日表示，以色列 已接受美國總統川普的加薩 停火方案，同時與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯 」的談判仍在「繼續」。哈瑪斯稍早曾表示，正在研究川普中東特使魏科夫（Steve Witkoff）提出的一項新協議。

哈瑪斯高級官員當晚發表聲明說，哈瑪斯已收到以色列對加薩地帶停火方案的回應，但該回應沒有考慮到加薩人民的任何要求，其中最重要的要求是停止戰爭和饑荒。

中央社引述法新社報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示：「我可以證實，特使魏科夫及總統提出一份以色列支持的停火方案給哈瑪斯。在交給哈瑪斯前，以色列已經同意該方案。」並稱，「我也可以證實，這些談判仍在繼續，我們希望加薩能夠停火，好讓我們能夠把所有（以色列）人質送回家園。」

針對沙烏地阿拉伯及以色列媒體披露，雙方已達成60天停火協議及川普準備宣布相關消息，李威特則拒絕證實。

路透報導，儘管白宮方面表達了樂觀態度並確認以色列已簽署接納停火方案，但來自其他消息來源的最新報告顯示，停火談判仍面臨重大挑戰。

天空新聞也報導稱，以色列總理內唐亞胡也已告訴人質家屬，以色列接受魏科夫提出的新停火方案，但哈瑪斯據稱可能拒絕這些提議。

與此同時，加薩走廊民防機構表示，29日已有44人命喪以色列發動的攻擊，其中加薩走廊中部一間房屋受襲擊奪走23條人命。

加薩走廊民防機構高層穆哈伊爾（Mohammad al-Mughayyir）告訴法新社說：「已有44人命喪以色列對加薩走廊的襲擊。」還表示，「以色列打擊加薩中部布賴吉（al-Bureij）難民營以東的科芮納維（Qreinawi）家族住宅，造成23人死亡。」

穆哈伊爾也通報，「以軍29日上午在加薩走廊南部莫拉格軸（Morag axis）美國援助中心附近開火，造成兩人死亡、數人受傷」。

這座援助中心由美國支持的組織營運，是加薩走廊援助物資發放新計畫的一環。以色列聲稱，這計畫是為了不讓物資落入巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）之手，然而此舉已經招致聯合國及歐洲聯盟批評。