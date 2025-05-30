我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

白宮稱以同意川普版加薩停火案 哈瑪斯指未考慮加薩人要求

編譯中心／綜合29日電
以色列29日轟炸加薩南部後，濃煙升起。（美聯社）
以色列29日轟炸加薩南部後，濃煙升起。（美聯社）

白宮29日表示，以色列已接受美國總統川普的加薩停火方案，同時與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」的談判仍在「繼續」。哈瑪斯稍早曾表示，正在研究川普中東特使魏科夫（Steve Witkoff）提出的一項新協議。

哈瑪斯高級官員當晚發表聲明說，哈瑪斯已收到以色列對加薩地帶停火方案的回應，但該回應沒有考慮到加薩人民的任何要求，其中最重要的要求是停止戰爭和饑荒。

中央社引述法新社報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示：「我可以證實，特使魏科夫及總統提出一份以色列支持的停火方案給哈瑪斯。在交給哈瑪斯前，以色列已經同意該方案。」並稱，「我也可以證實，這些談判仍在繼續，我們希望加薩能夠停火，好讓我們能夠把所有（以色列）人質送回家園。」

針對沙烏地阿拉伯及以色列媒體披露，雙方已達成60天停火協議及川普準備宣布相關消息，李威特則拒絕證實。

路透報導，儘管白宮方面表達了樂觀態度並確認以色列已簽署接納停火方案，但來自其他消息來源的最新報告顯示，停火談判仍面臨重大挑戰。

天空新聞也報導稱，以色列總理內唐亞胡也已告訴人質家屬，以色列接受魏科夫提出的新停火方案，但哈瑪斯據稱可能拒絕這些提議。

與此同時，加薩走廊民防機構表示，29日已有44人命喪以色列發動的攻擊，其中加薩走廊中部一間房屋受襲擊奪走23條人命。

加薩走廊民防機構高層穆哈伊爾（Mohammad al-Mughayyir）告訴法新社說：「已有44人命喪以色列對加薩走廊的襲擊。」還表示，「以色列打擊加薩中部布賴吉（al-Bureij）難民營以東的科芮納維（Qreinawi）家族住宅，造成23人死亡。」

穆哈伊爾也通報，「以軍29日上午在加薩走廊南部莫拉格軸（Morag axis）美國援助中心附近開火，造成兩人死亡、數人受傷」。

這座援助中心由美國支持的組織營運，是加薩走廊援助物資發放新計畫的一環。以色列聲稱，這計畫是為了不讓物資落入巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）之手，然而此舉已經招致聯合國及歐洲聯盟批評。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

諾貝爾獎大熱門 非洲文壇巨擘87歲提昂戈在美辭世

下一則

馬克宏河內遭「推臉」 抵印尼緊挽妻手腕 盼搶救形象

延伸閱讀

川普關稅又見大逆轉 美上訴法院急剎車：爭議性關稅仍有效

川普關稅又見大逆轉 美上訴法院急剎車：爭議性關稅仍有效
聯準會維持利率不變…川普白宮會晤鮑爾促降息 得到這回覆

聯準會維持利率不變…川普白宮會晤鮑爾促降息 得到這回覆
以色列同意美新停火方案 哈瑪斯：不符要求會再研究

以色列同意美新停火方案 哈瑪斯：不符要求會再研究
送別？馬斯克閃辭政府職務 川普預告將攜手召開記者會

送別？馬斯克閃辭政府職務 川普預告將攜手召開記者會

熱門新聞

隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07
凱特王妃(左)與威廉王子一同參加蘇格蘭皇家海軍新艦活動。(路透)

粉絲誇完王妃秒補讚王子 威廉「神回覆」現場笑翻

2025-05-22 15:39

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動