我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭關稅大棒 就任3周打擊超上任期 全球影響一次看

張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

哈瑪斯暫停釋放人質 以軍警戒：可能恢復戰鬥

編譯中心／綜合報導
哈瑪斯宣布暫緩釋放人質後，被扣人質的家屬在以色列首都特拉維夫的國防部外面示威。(路透)
哈瑪斯宣布暫緩釋放人質後，被扣人質的家屬在以色列首都特拉維夫的國防部外面示威。(路透)

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10日指控以色列違反加薩走廊停火協議，將延後執行任何進一步的人質與囚犯互換，以色列軍方則表示，以國部隊已經為「任何可能的情況」做好準備。

以色列國防部長卡茲(Israel Katz)則表示，哈瑪斯的聲明「徹底違反」停火協議，這代表可能會恢復戰鬥。卡茲透過聲明說道：「我已指示以色列國防軍做好最高級別戒備，以因應加薩可能發生的任何情況。」

哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁．卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassam Brigades)發言人烏貝達(Abu Ubaida)透過聲明說，下次釋放人質「原定2025年2月15日周六進行，但會延後直到另行通知」。

烏貝達指出，以色列過去三個星期違反停火協議的行徑，包括讓流離失所的民眾延遲返回加薩走廊北部，並把他們當成攻擊目標，還有在加薩走廊的不同地區開火，以及阻止救援物資送入當地。

哈瑪斯在後續聲明中說，他們選在預定囚犯移交日期前五天宣布這項消息，以便調解人有充足時間向以色列占領方施壓，要求他們履行義務。

他還提到，人質能否獲釋取決於以色列是否遵守協議內容，只要以色列遵守停火協議，哈瑪斯就會遵守。

哈瑪斯發布這份聲明之際，各方談判人員預計未來幾天在卡達舉行會議，討論加薩走廊停火協議第一階段42天的實施情況。

今年1月19日生效的停火協議大致上結束了加薩走廊(Gaza Strip)持續超過15個月的戰火，之後哈瑪斯釋放五批以色列人質，以方也釋放數以百計的巴勒斯坦囚犯。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

華沙新現代藝術博物館 獲全球最佳新開放博物館榜首

下一則

酸言「哈梅問題夠多了」 川普改口：不驅逐哈利王子

延伸閱讀

「人質面容憔悴」 川普對以哈停火失耐心：不放人就取消

「人質面容憔悴」 川普對以哈停火失耐心：不放人就取消
鞏固鄰近國家 國務卿：中方不能比美國更有影響力

鞏固鄰近國家 國務卿：中方不能比美國更有影響力
哈瑪斯暫緩釋放人質 以哈互控違反加薩停火協議

哈瑪斯暫緩釋放人質 以哈互控違反加薩停火協議
川普稱巴勒斯坦人無權回加薩 將為他們打造美麗安全社區

川普稱巴勒斯坦人無權回加薩 將為他們打造美麗安全社區

熱門新聞

大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。(示意圖／ingimage)

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

2025-02-08 13:40
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
每年幼犬盃都和超級盃同日舉行。美聯社

快看世界／有超可愛的狗勾「幼犬盃」9日登場

2025-02-07 14:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

沒在開玩笑 杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

2025-02-07 21:59

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則