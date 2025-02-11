哈瑪斯暫停釋放人質 以軍警戒：可能恢復戰鬥

哈瑪斯宣布暫緩釋放人質後，被扣人質的家屬在以色列首都特拉維夫的國防部外面示威。(路透)

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 10日指控以色列 違反加薩 走廊停火協議，將延後執行任何進一步的人質與囚犯互換，以色列軍方則表示，以國部隊已經為「任何可能的情況」做好準備。

以色列國防部長卡茲(Israel Katz)則表示，哈瑪斯的聲明「徹底違反」停火協議，這代表可能會恢復戰鬥。卡茲透過聲明說道：「我已指示以色列國防軍做好最高級別戒備，以因應加薩可能發生的任何情況。」

哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁．卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassam Brigades)發言人烏貝達(Abu Ubaida)透過聲明說，下次釋放人質「原定2025年2月15日周六進行，但會延後直到另行通知」。

烏貝達指出，以色列過去三個星期違反停火協議的行徑，包括讓流離失所的民眾延遲返回加薩走廊北部，並把他們當成攻擊目標，還有在加薩走廊的不同地區開火，以及阻止救援物資送入當地。

哈瑪斯在後續聲明中說，他們選在預定囚犯移交日期前五天宣布這項消息，以便調解人有充足時間向以色列占領方施壓，要求他們履行義務。

他還提到，人質能否獲釋取決於以色列是否遵守協議內容，只要以色列遵守停火協議，哈瑪斯就會遵守。

哈瑪斯發布這份聲明之際，各方談判人員預計未來幾天在卡達舉行會議，討論加薩走廊停火協議第一階段42天的實施情況。

今年1月19日生效的停火協議大致上結束了加薩走廊(Gaza Strip)持續超過15個月的戰火，之後哈瑪斯釋放五批以色列人質，以方也釋放數以百計的巴勒斯坦囚犯。