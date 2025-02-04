日相石破茂：考慮在日本讓加薩傷病患接受治療

石破3日在國會說，政府正研議在日本援助「加薩傷病患」的政策。(歐新社)

日本 首相石破茂3日表示，政府正考慮在日本為加薩 傷病患提供醫療服務。

中央社引述法新社報導，石破3日在國會說，政府正研議在日本援助「加薩傷病患」的政策。日本目前為世界第4大經濟體。

石破當時是在答覆一名國會議員的提問，這名議員想知道2017年一項接收敘利亞 難民成為學生的計畫是否可作為協助加薩居民的參考。

石破說，也可提供加薩人民教育機會。加薩目前正與以色列處於脆弱的停火狀態。

石破表示：「我們正考慮為加薩啟動類似計畫，政府將努力實現。」

國會討論的措施與日本主要庇護政策不同；長期以來，日本主要庇護政策因核准數量過低而招致批評。

日本2023年接受了1310名尋求庇護者，在1萬3823名申請者中占不到10%。

負責援助計畫的外務省官員表示，在另一框架下，截至去年底，日本共接收82名來自敘利亞的學生，他們皆經聯合國難民署認定為難民。

這名官員說，此計畫目的在於培養敘利亞未來領袖，屬於日本長期援外政策的一部分。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）控制的加薩衛生部表示，根據今年1月19日生效的停火協議，50名巴勒斯坦患者及其同伴，包括30名罹癌兒童，本月1日通過重新開放的拉法（Rafah）關卡，前往埃及。

加薩醫院負責人說，有6000名患者準備好從加薩轉移，超過1萬2000人「急需治療」。