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以哈停火／哈瑪斯21個軍營被鏟除 1.7萬人喪生

編譯潘勛／綜合報導
以哈戰火延續15個月，廣受世人關切，雙方15日宣布停火，成為號外消息。圖為紐約市曼哈頓時報廣場附近的福斯新聞公司的外牆告示打出「以哈停火」號外字樣。(路透)
以哈戰火延續15個月，廣受世人關切，雙方15日宣布停火，成為號外消息。圖為紐約市曼哈頓時報廣場附近的福斯新聞公司的外牆告示打出「以哈停火」號外字樣。(路透)

紐約時報報導，巴勒斯坦武裝激進組織「哈瑪斯」(Hamas)15日宣布與以色列達成停火，可以自稱勝利，但以哈戰爭15個月下來，哈瑪斯21個軍事營被連根拔起；以國軍方宣稱擊斃哈瑪斯戰士1萬7000人，哈瑪斯的軍事實力受到重創。

軍事分析家指出，哈瑪斯發動持久、協同作戰的能力已經大幅削弱；以色列已摧毀大量哈瑪斯的軍事硬體，癱瘓許多該組織用以運輸或貯藏物資的地道。以色列去年5月另奪下沿加薩南部邊界的一帶土地，讓哈瑪斯把軍事補給、人員由埃及輸送到加薩的管道，因此都告斷絕。

許多哈瑪斯高層已經喪生；卡薩姆旅(Qassam Brigades)最高指揮官德伊夫(Mohammed Deif)去年7月被殺；另名高階領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)也在同月稍晚被擊斃，而整個組織的最高領袖辛瓦(Yahya Sinwar)去年10月被殺。辛瓦被以色列關在牢獄20年，出來後協助策畫2023年10月7日攻擊以國事件。

以軍前高階軍官、現任倫敦國王學院政治學者兼中東安全問題專家布列格曼(Ahron Bregman)表示，以軍動用龐大軍力在加薩地面活動15個月，設法摧毀哈瑪斯設在當地的很多設施。

但布列格曼表示，哈瑪斯仍有理由自行慶賀，以色列把加薩化為齏粉，可哈瑪斯仍未倒下，並未豎白旗。

伊朗撐腰、曾出力支持哈瑪斯的區域代理人網絡，現也被打得七零八落。

以色列去年9月升高對黎巴嫩民兵真主黨(Hezbollah)的攻勢，透過空襲不留情地鎖定該組織人員及基礎設施，9月殺死其領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)；同一月，成千上百具配給真主黨成員的呼叫器爆炸，殺死或重傷該組織的許多成員，平民也在其中。

數日之後，以色列入侵黎巴嫩南部，最後在去年11月達成停火協議後撤軍；按協議，真主黨同意不再向以國用飛彈及無人機發動攻擊；真主黨一開始那麼做，是為表達與哈瑪斯團結一致。

去年12月，敘利亞反抗軍推翻長期擔任該國總統的阿塞德(Bashar al-Assad)，伊朗布置、稱為反抗軸心的一大要素也告消失，德黑蘭運補武器給真主黨的主要管道就此被鏟除。

哈瑪斯 以色列 真主黨

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