以哈停火／巴人高呼重生了 以國人質家屬謹慎樂觀

加薩走廊中部中部城市迪爾巴拉市的巴勒斯坦民眾，15日歡欣鼓舞，上街慶祝。(美聯社)

加薩 走廊地區的巴勒斯坦人15日在聽到以色列 與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 (Hamas)停火消息後，爆發出歡呼聲，有人沉浸在多年等待而來的喜悅之中，其他人則是吹口哨、鼓掌，高呼「真主至大」(Allahu akbar)。

「我很高興，沒錯，我在哭，但這是喜悅的淚水，」伽達(Ghada)說道；她是五個孩子的母親，在這場已經進行了15個月的衝突中，被迫離開位在加薩的家。

伽達在加薩中部城市迪爾巴拉(Deir Al-Balah)的一個避難所中，透過聊天App告訴路透說：「我們重生了，每拖延一小時，以色列就會進行新一輪的屠殺，我們希望現在這一切都結束。」

當停火協議消息自卡達首都杜哈(Doha)傳出後，位於加薩南部城市甘尤尼斯(Khan Younis)中的年輕人，就忍不住拿著鈴鼓、號角，走上街頭跳舞慶祝。

這次的停火協議概述了為期六周的初步停火階段，包括以色列軍隊該如何逐步撤出加薩。

一位了解談判情況的官員向路透指出，該協議還規定，哈瑪斯將會釋放人質來換取被以色列關押的巴勒斯坦人。

對此消息，不少以色列人質的家人都抱持著謹慎樂觀的態度。

「我正努力保持呼吸，」以色列俘虜摩西(Gadi Moses)的侄女町卡瓦(Efrat Machikawa)被問到此消息時，告訴福斯數位新聞(Fox News Digital)說：「在接到電話去醫院裡探望他之前，我們都無法確定這真的會發生。雖然我生性樂觀，但我正試著控制自己，因為自從我阿姨瑪格麗特獲釋以來，有許多次都差點達成協議。」

2023年11月，以色列與哈瑪斯曾達成為期一周的停火協議，且有105名人質因此從加薩獲釋。

哈瑪斯目前手上在加薩仍有98名人質，其中有94人是在2023年10月7日的大屠殺中被綁架；目前已確認有36名人質不幸喪命。