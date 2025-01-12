以色列派團赴卡達談判停火 再轟炸加薩釀20死

以色列軍隊11日轟炸加薩多地，造成至少20人死亡。（歐新社）

以色列 總理辦公室11日發表聲明說，以總理內唐亞胡已決定派遣一個高級代表團前往卡達首都，推動與哈瑪斯就釋放被扣押人員和加薩 地帶停火達成協議。美國有線電視新聞網（CNN）分析，這或意味雙方的談判有取得進展。與此同時，巴勒斯坦 加薩地帶民防部門發言人巴薩勒同日說，以色列軍隊當天轟炸加薩地帶多地，造成至少20人死亡。

一名以色列官員透露，當局內部承受壓力，必須尋求解決方案。但他也警告，表示以哈仍存在談判也無法保證能彌合的分歧。

另據以色列《國土報》報導，以色列國防軍最近研究了從加薩地帶大片地區撤離的幾種方案，包括從將加薩地帶一分為二的軍事通道「內特扎里姆走廊」撤出的計畫。報道援引軍方消息說，以軍將執行政府批准的任何協議，包括要求立即撤離的協議。此外，以軍戰機11日轟炸加薩地帶北部傑巴利耶一所收容流離失所者的學校，造成包括2名兒童在內8人死亡，另有30多人受傷；以軍戰機還對加薩城東部沙賈耶地區一棟房屋和納法克街區集會的人群進行轟炸，共造成6人死亡；以軍並對加薩城西部裡馬勒社區的轟炸導致3人死亡、10人受傷；以軍還空襲了加薩地帶中部城市代爾拜拉赫一處收容流離失所者的帳篷，造成3人死亡。以軍轟炸加薩一天之內至少造成20人死亡。

據加薩地帶衛生部門11日數據，2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加薩地帶的軍事行動已造成超過4.6萬巴勒斯坦人死亡。