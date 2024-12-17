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納粹後最慘烈...敘利亞萬人塚恐還有66處 揭阿塞德政權「死亡機器」

編譯盧思綸／即時報導
圖為武裝戰士於敘利亞納賈的大規模墓地。(路透)
圖為武裝戰士於敘利亞納賈的大規模墓地。(路透)

路透報導，國際戰犯法庭檢察官拉普（Stephen Rapp）17日表示，在敘利亞發現的萬人亂葬崗證據揭露，遭推翻的前總統阿塞德政府運作一套由國家主導的「死亡機器」，自2013年以來，估計有超過10萬人受到酷刑並被殺害，繼二戰納粹後前所未見的嚴重暴行；另一項資料更評估，類似的大規模墓地恐怕還有66處。

拉普告訴路透，造訪位於敘利亞庫塔伊法（Qutayfah）與納賈（Najha）兩處大型墓地，可以確定超過10萬人「被消失」並死於政權的死亡機器。

拉普說，「這是自納粹以來，前所未見的情況」。他曾負責盧安達和獅子山戰爭罪行法庭的起訴，目前正與敘利亞公民社會合作，記錄戰爭罪行證據，並協助為未來可能的審判做準備。

拉普描述，有成千上萬人加入這套殺戮體制中工作，包含「祕密警察從街上和家戶中帶走平民，把人餓死或虐待致死的獄卒和審訊者，隱藏屍體的卡車和挖土車司機」。他說，「我們談論的是一種國家恐怖體制，它已成為死亡機器」。

大馬士革的「敘利亞緊急特遣隊」（Syrian Emergency Task Force）執行長穆斯塔法（Mouaz Moustafa），也曾造訪庫塔伊法，並估計光是庫塔伊法就埋有至少10萬具屍體。他將此地稱為「恐怖之地」。

此外，設於海牙的「國際失蹤人員委員會」（International Commission on Missing Persons）另表示，根據其收到的資料，敘利亞可能存在多達66處尚未核實的大規模墓地。此外，已有超過15萬7000人被通報失蹤。

自2011年以來，阿塞德加大對反抗行動的鎮壓後，局勢逐漸升級為全面戰爭，據估計已有數十萬名敘利亞人喪生。

阿塞德及其在2000年去世的父親、前任總統哈菲茲，長期以來被人權組織和各國政府指控實施大規模法外處決，包括在國內監獄系統內進行集體處決，以及對敘利亞人民使用化學武器。

敘利亞 阿塞德 納粹

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