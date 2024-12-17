倒台後首發聲 阿塞德：俄要我離開敘利亞 不是預謀逃亡

敘利亞大馬士革郊區梅澤（Mezzeh）空軍基地被摧毀，可見剩餘的飛機。（歐新社）

敘利亞 前總統阿塞德 八日遭推翻後，16日首度發布正式聲明，表示自己是在俄羅斯 要求後離開敘利亞，他先前未考慮下台或尋求庇護。

美國廣播公司（ABC）報導，阿塞德透過其官方Telegram頻道聲明，離開敘利亞一事並非事前計畫，也不是在戰事的最後幾小時發生。阿塞德說，當「恐怖主義部隊」（即反抗軍）侵入大馬士革時，在與俄國盟友的協調下，他移動到沿海的拉塔基亞「以便監督作戰行動」。

阿塞德說，當天上午到達俄國在赫梅敏的空軍基地後，得知敘利亞政府軍已完全撤出所有戰線，最後的軍事據點也淪陷。隨著當地情況持續惡化，俄軍基地本身也遭受猛烈無人機攻擊，「在沒有離開基地的可行方式下，莫斯科要求該基地安排立即撤回俄國」。

阿塞德說，這發生在大馬士革陷落後，此前最後的政府軍據點都已崩潰，所有敘國政府機構陷入癱瘓。但他說，「在這些事件期間，我從未考慮下台或尋求庇護，也沒有任何人或單位做出這類提議。唯一的行動道路就是繼續對抗恐怖分子的猛攻」。

另據英國金融時報報導，阿塞德在2018至2019年間，透過空運向莫斯科運送約2.5億美元的現金，以規避西方制裁，並支付給俄羅斯的相關費用，顯示敘利亞在國際孤立下對俄羅斯的深層依賴。

阿塞德政權在2018年3月至2019年9月間將大量美元和歐元現鈔運往俄羅斯。2019年5月13日，一架由敘利亞中央銀行委託，載有1000萬美元的百元美鈔的飛機降落在莫斯科。同年2月，敘利亞央行也空運約2000萬歐元的500元歐鈔。如此共有21次航班，申報價值超過2.5億美元。

反對派人士和西方政府指責阿塞德政權掠奪敘利亞財富，並訴諸犯罪活動來為戰爭和自身提供資金。這些現金運送發生在敘利亞依賴俄羅斯的軍事支持期間，同時阿塞德家族從2013年開始通過複雜的公司和貸款安排，在莫斯科購置至少20套豪華公寓。

另外，聯合國敘利亞問題特使裴凱儒（Geir Pedersen）15日與剛攻下敘利亞大馬士革的反抗軍領袖、現在重新使用本名夏拉（Ahmed al-Sharaa）的喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）會談。釋出的照片顯示夏拉脫下軍裝，穿西裝襯衫與會。裴凱儒表示夏拉正在成為「新政權指揮官」。