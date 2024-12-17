以色列砸1100萬美元擴大占戈蘭高地 擬增1倍人口

以色列軍方車輛15日在接壤敘利亞邊境、以國占領的戈蘭高地。（路透）

以色列 15日通過一項計畫，意圖使定居於其占領和併吞的戈蘭高地人口倍增，土耳其 16日抨擊，以色列藉此「擴張疆界」。

中央社引述法新社報導，土耳其外交部發表譴責這項舉措的聲明指出：「這個決策是以色列藉由占領，達到擴張邊界目的的新階段。」

在敘利亞 反抗軍攻進首都大馬士革後，以軍占領了聯合國監督的以敘兩國戈蘭高地緩衝區，之後以色列政府批准了一項總額約1100萬美元的計畫，旨在將其占領的戈蘭高地居住人口增加一倍。

土耳其外交部聲明說：「以色列此舉引發嚴重關切，因為以方違反1974年（以敘兩國簽署的）『停止衝突協議』進入隔離區，以及朝鄰近地區推進並空襲敘利亞。」

土耳其外交部並警告，此舉將「嚴重損及」敘利亞總統阿塞德垮台後，穩定敘國局勢的各項努力。

以色列總理內唐雅胡辦公室指出，以色列政府「一致通過」金額高達4000萬謝克爾（約1114萬美元）的「戈蘭高地人口發展計畫…此乃有鑒於戰爭和敘利亞新戰線，以及倍增人口的期盼」。

內唐雅胡表示：「鞏固戈蘭高地，就是鞏固以色列國，而且這在此刻格外重要，我們將繼續在那裡立足、發展並定居。」

以色列總理辦公室表示，將加強當地教育系統、可再生能源基礎設施等，以協助新居民的融入。

被以色列占領的戈蘭高地目前約有3萬以色列人定居，還有約2萬3000名阿拉伯人德魯士族（Druze），他們在以色列占領前就定居於此，而且大部分仍維持敘利亞國籍。

以色列自1967年開始占領戈蘭高地大多數地區，並於之後併吞這些土地，此舉未獲得國際社會大多數國家承認。

在1974年，戈蘭高地建立了緩衝區，分開以色列與敘利亞各自控制的領土，聯合國維和部隊從此駐守當地。