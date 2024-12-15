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敘反抗軍領袖：現階段專注重建 無意與以色列爆發衝突

中央社大馬士革14日綜合外電報導
敘利亞實際領導人夏拉14日表示，敘國現階段正專注重建工作，他無意捲入新的衝突。(美聯社)
敘利亞實際領導人夏拉14日表示，敘國現階段正專注重建工作，他無意捲入新的衝突。(美聯社)

敘利亞實際領導人夏拉14日表示，以色列正利用虛假藉口，合理化其對敘利亞的攻擊，但因敘國現階段正專注重建工作，他無意捲入新的衝突。

路透社報導，敘利亞主要反抗軍「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Golani）真名夏拉（Ahmad al-Sharaa）。上週他率軍攻陷敘國首都大馬士革，並將總統阿塞德（Bashar al-Assad）趕下台，終結其家族長達50年的鐵腕統治。

阿塞德垮台後，以色列派兵進入1973年「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）後建立的敘國境內非軍事區，並接管當地廢棄的敘國軍事哨站。

以色列宣稱，軍隊並無打算留在當地，且入侵敘國領土是確保邊境安全的有限度臨時措施。截至目前，以軍已針對敘國戰略軍火庫發起數百次攻擊。

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和約旦等多個阿拉伯國家都譴責以色列占領戈蘭高地（Golan Heights）分隔以敘部隊緩衝區的行動。

夏拉在敘國電視台的訪談中表示：「以色列的論點已經弱化，無法構成他們近日侵犯行動的理由。以軍顯已越過敘利亞境內交戰線，這種威脅可能導致地區局勢升級。」

他還說，經歷長年內戰後，敘利亞不應再出現新衝突；現階段的首要任務是重建和穩定，「而非捲入可能帶來更多破壞的爭端」。

針對曾力挺並庇護阿塞德的俄羅斯，夏拉指出，兩國關係應符合雙方共同利益，「現階段需要謹慎處理國際關係」。

敘利亞 以色列 阿塞德

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