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聯合國通過決議 要求加薩立即無條件永久停火

中央社／紐約聯合國總部11日電
以色列日前空襲加薩南部，一名受傷兒童被緊急送到附近醫院。（美聯社）
以色列日前空襲加薩南部，一名受傷兒童被緊急送到附近醫院。（美聯社）

聯合國大會今天壓倒性通過表決，要求以色列與巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）之間在加薩走廊（Gaza Strip）立即、無條件永久停火，並立刻釋放所有人質。

路透報導，這項決議在198名成員的大會中以158票贊成通過，其中的停火訴求使用了比2023年10月聯合國「呼籲」，及2023年12月「要求」更強烈的措詞，呼籲加薩立即實施人道休戰。

聯合國決議雖不具約束力，卻具有政治影響力，反映出全球對戰爭的觀點。美國、以色列和另外7個國家投票反對這項停火決議，另有13國棄權。

這個世界性組織也支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA），以159票贊成通過第2項決議，譴責以色列一項新法，該法將從明年1月底開始禁止UNRWA在以色列運作。

聯合國要求以色列尊重UNRWA的任務，並「讓UNRWA行動能夠不受阻礙或限制地進行」。美國、以色列和其他7個國家投下反對票，另有11國棄權。

據法新社報導，表決前的辯論期間，出面發言的人多數支持這項草案。

斯洛維尼亞聯合國特使茲波加（Samuel Zbogar）向大會表示：「加薩已不復存在。它已經被摧毀。歷史是對無所作為最嚴厲的批評。」

阿爾及利亞駐聯合國副大使加瓦維（Nacim Gaouaoui）也呼應這個說法：「面對巴勒斯坦的悲劇，靜默和怠忽的代價非常沉重，明天將更為慘重。」

法新社依據以色列官方數字統計，哈瑪斯2023年10月攻擊以色列南部，造成1208人喪命，其中多為平民。這個數字包括被拘留在加薩期間死亡或被殺害的人質。

哈瑪斯綁架了251名人質，其中96人仍留在加薩，包括據信已身亡的34名以色列軍人。

根據聯合國認為可靠的哈瑪斯治下衛生部數據，以色列在加薩發動的報復行動殺害了至少4萬4805人，其中絕大多數都是平民。

以色列 聯合國 加薩

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