敘利亞變天 以軍占領戈蘭高地緩衝區：不干預敘國內戰

以色列總理下令以軍「占領」位於戈蘭高地的以敘兩國緩衝區。(歐新社)

敘利亞 反抗軍8日攻入首都大馬士革，並推翻總統阿塞德 政權，終結阿塞德家族近50年的統治；以色列 總理內唐亞胡8日表示，他已下令以軍「占領」位於戈蘭高地的以敘兩國緩衝區，並對其中五個城鎮實施宵禁。

以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）在X平台宣布，「為了安全，你們必須待在家中不要外出，直到另行通知」。

以色列國家電視台報導，以空軍的突擊部隊占領了位於戈蘭高地赫爾蒙山的敘利亞哨所，其間「未遇抵抗」，報導提到，敘利亞軍隊在「阿塞德政權被推翻後撤離了哨所」。

內唐亞胡指出，以色列1974年與敘利亞的停止衝突協議「已經瓦解」，因此他指示軍方占領緩衝區及附近制高點，他還說：「我們不會允許任何敵對勢力在我們的邊界紮根。」

以軍向兩國接壤的軍事要衝戈蘭高地增兵，包括坦克和步兵，據了解，此舉為以軍緊急計畫的一部分，旨在防止敘利亞叛軍入侵以色列領土。以色列強調，並不會干預敘利亞內戰，但將根據需要，維護緩衝區並保護以色列公民。

根據停止衝突協議，以敘雙方在戈蘭高地東側設立軍事緩衝區，聯合國脫離接觸觀察員部隊在緩衝區內行動，持續監督以敘停火；緩衝區內禁止部署重型武器，以敘雙方軍隊不得進入。

戈蘭高地是敘利亞西南部一塊狹長地帶，敘利亞軍隊曾在1967年的戰爭中，利用戈蘭高地朝以色列開火，導致以軍進入高地並奪取1200平方公里的土地。以色列自1967年開始占領戈蘭高地大多數地區，並於之後併吞這些土地，此舉未獲得國際社會大多數國家承認。1974年，戈蘭高地建立了緩衝區，分開以色列與敘利亞各自控制的領土，聯合國維和部隊從此駐守當地。

戈蘭高地居高臨下俯瞰以色列，且有公路直通大馬士革，屬於以色列最重視的戰略要地之一。