我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

敘利亞變天 以軍占領戈蘭高地緩衝區：不干預敘國內戰

編譯中心╱綜合8日電
以色列總理下令以軍「占領」位於戈蘭高地的以敘兩國緩衝區。(歐新社)
以色列總理下令以軍「占領」位於戈蘭高地的以敘兩國緩衝區。(歐新社)

敘利亞反抗軍8日攻入首都大馬士革，並推翻總統阿塞德政權，終結阿塞德家族近50年的統治；以色列總理內唐亞胡8日表示，他已下令以軍「占領」位於戈蘭高地的以敘兩國緩衝區，並對其中五個城鎮實施宵禁。

以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）在X平台宣布，「為了安全，你們必須待在家中不要外出，直到另行通知」。

以色列國家電視台報導，以空軍的突擊部隊占領了位於戈蘭高地赫爾蒙山的敘利亞哨所，其間「未遇抵抗」，報導提到，敘利亞軍隊在「阿塞德政權被推翻後撤離了哨所」。

內唐亞胡指出，以色列1974年與敘利亞的停止衝突協議「已經瓦解」，因此他指示軍方占領緩衝區及附近制高點，他還說：「我們不會允許任何敵對勢力在我們的邊界紮根。」

以軍向兩國接壤的軍事要衝戈蘭高地增兵，包括坦克和步兵，據了解，此舉為以軍緊急計畫的一部分，旨在防止敘利亞叛軍入侵以色列領土。以色列強調，並不會干預敘利亞內戰，但將根據需要，維護緩衝區並保護以色列公民。

根據停止衝突協議，以敘雙方在戈蘭高地東側設立軍事緩衝區，聯合國脫離接觸觀察員部隊在緩衝區內行動，持續監督以敘停火；緩衝區內禁止部署重型武器，以敘雙方軍隊不得進入。

戈蘭高地是敘利亞西南部一塊狹長地帶，敘利亞軍隊曾在1967年的戰爭中，利用戈蘭高地朝以色列開火，導致以軍進入高地並奪取1200平方公里的土地。以色列自1967年開始占領戈蘭高地大多數地區，並於之後併吞這些土地，此舉未獲得國際社會大多數國家承認。1974年，戈蘭高地建立了緩衝區，分開以色列與敘利亞各自控制的領土，聯合國維和部隊從此駐守當地。

戈蘭高地居高臨下俯瞰以色列，且有公路直通大馬士革，屬於以色列最重視的戰略要地之一。

以色列 敘利亞 阿塞德

上一則

敘利亞阿塞德倒台 民眾洗劫總統府 餐具、家具搬光

下一則

南韓執政黨：尹錫悅不再處理國政 在野誓言12/14成功彈劾

延伸閱讀

「祝敘利亞人民幸福」阿塞德去年曾赴杭州靈隱寺 中網：真靈驗？

「祝敘利亞人民幸福」阿塞德去年曾赴杭州靈隱寺 中網：真靈驗？
敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生3大變化

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生3大變化
座機沒被擊落 俄官媒：敘利亞總統阿塞德正在莫斯科

座機沒被擊落 俄官媒：敘利亞總統阿塞德正在莫斯科
敘利亞內戰局勢瞬息萬變 來龍去脈一次看

敘利亞內戰局勢瞬息萬變 來龍去脈一次看

熱門新聞

梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）

9人加起來861歲 金氏紀錄最長壽家族 每天必吃3種食物

2024-12-03 01:00
2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
英國哈利王子（左）與妻子梅根許久未一同公開露面。（路透）

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

2024-12-01 19:30
2018年美中貿易戰開打後，許多在中國的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量中國人，當地開始出現鎖定中國社群為主的消費服務。圖為北寧市一家中國超市。中央社

美中貿易戰6年 越南最迷你省分出現中國一條街

2024-12-05 18:34
南韓韓聯社3日晚間發出快訊指出，尹錫悅總統發布緊急戒嚴令。(美聯社)

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

2024-12-03 08:55
成千上萬的人聚集在大馬士革一個廣場，揮舞旗幟高呼「自由」。(美聯社)

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

2024-12-08 00:16

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊