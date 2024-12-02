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控以突襲致3雇員喪生 世界中央廚房暫停援助加薩

編譯中心／綜合1日電
3名世界中央廚房雇員在甘尤尼斯受到攻擊遇難，世界中央廚房將暫停加薩援助任務。（路透）
3名世界中央廚房雇員在甘尤尼斯受到攻擊遇難，世界中央廚房將暫停加薩援助任務。（路透）

美國非政府組織世界中央廚房表示，他們已「暫停在加薩的援助任務」，主因以色列空襲行動造成他們3名雇員喪生，其中1人更遭以軍直指涉及哈瑪斯去年10月7日的攻擊行動。

中央社綜合法新社與路透報導，加薩民防機關發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）11月30日稍早表示，南部主要城市甘尤尼斯（Khan Yunis）受到攻擊，有5人死亡，其中包括「世界中央廚房（World Central Kitchen, WCK）的3名雇員」 。

他說：「這3人都替世界中央廚房工作，他們在甘尤尼斯駕駛一輛世界中央廚房吉普車時被攻擊。」他補充說，這輛車上「有清楚的（世界中央廚房）標誌」。

世界中央廚房在社群媒體X發布的聲明表示：「我們傷心地告訴大家，1輛載有同事的車輛在加薩遭以色列空襲。」聲明還說，世界中央廚房並不知道有雇員涉及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯去年10月7日的攻擊行動。

世界中央廚房表示，它已暫停加薩援助任務，同時表示手邊的資訊並不完整，正加快腳步尋求更多細節。

以色列軍隊先前表示，他們在甘尤尼斯的襲擊行動鎖定「1輛沒有標誌的民車，而這輛車在路線上的行動並非協調用來運輸援助物資」。

世界中央廚房今天晚上表示：「車內3人是我們的雇員。」

它在聲明中說這輛車沒有世界中央廚房的標誌，這與巴薩爾先前的說法相矛盾。

以軍稱其中一名死者去年10月參與對以色列南部尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir Oz）的攻擊並已受到監視，但以方並未提供任何證據。

這名男子的家屬則批以色列欲以不實指控，替這起非法殺戮行為合理化。他們說，過世的蓋代赫（Ahed Azmi Qdeih）是畢生致力於慈善工作的工程師。

哈瑪斯沒有立即發表評論。

以色列 加薩 哈瑪斯

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