我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

中東又一戰火重燃 敘利亞難敵民兵 8年來首攻第二大城

編譯中心／綜合30日電
11月30日，反抗軍在阿勒頗祈禱；人權團體稱反抗軍已占領民用機場。(歐新社)
11月30日，反抗軍在阿勒頗祈禱；人權團體稱反抗軍已占領民用機場。(歐新社)

「敘利亞人權瞭望台組織」表示，反對敘利亞總統阿塞德、由伊斯蘭武裝團體「沙姆解放組織」（HTS）領導的敘國民兵11月29日攻入位於敘北的第二大城阿勒坡（Aleppo）市中心，這是自2016年以來，敘國反抗軍8年來首次回到阿勒坡；敘利亞人權瞭望台組織30日表示，反抗軍拿下阿勒坡的民用機場，以及伊德利布省、哈瑪省數座關鍵城鎮，這也是反抗軍首次占領機場這類設施。

在11月29日幾小時內，反抗軍就在未遭遇敘國政府軍抵抗下，掌控逾半個阿勒坡。HTS曾和凱達恐怖組織有所連結，握有位於敘國西北部的許多地盤。據傳幾支由土耳其扶植的武裝團體也加入這波對阿塞德政府的突襲。

根據敘利亞人權瞭望台組織，政府軍撤退後，HTS及其結盟派系掌控阿勒坡大部分區域、政府機構和監獄，甚至「控制了阿勒坡國際機場」。這座機場位於敘利亞第兩大城阿勒坡東南郊區。

紐約時報報導稱，敘利亞人權瞭望台組織談到，自11月27日起的三天激烈衝突已造成雙方至少327人喪命，死者多為戰鬥人員，但也包括44位平民。而當天正是美國及法國居間達成的以色列與黎巴嫩60天停火協議生效首日。

路透11月30日引述兩位軍方消息人士報導，阿塞德重要盟友之一的俄羅斯，已承諾提供敘國政府更多軍援，新的軍備武器將在接下來72小時內開始運抵敘國，以阻擋反抗軍。中央社引述法新社報導，截至11月29日，民兵及其盟友已控制敘北50多座城鎮和村莊，並進入阿勒坡西部地區。

敘國政府11月30日關閉阿勒坡機場並封鎖所有通往該市的道路。敘國第二大城阿勒坡人口約200萬，是2011年敘國內戰爆發前的製造業中心。敘國政府2016年在俄國伊朗等盟友支持下奪回阿勒坡，俄國空軍2015年在敘國部署，以助戰阿塞德。

由於俄國正入侵烏克蘭，伊朗及其支持的黎巴嫩真主黨等「抵抗軸心」也正面對以色列步步進逼，以媒耶路撒冷郵報分析，因為阿塞德政府的孱弱，加上自顧不暇的伊朗已減弱對大馬士革的支持，敘國政府可能丟掉阿勒坡，這將是HTS數年來給阿塞德最重的一擊。

另外，伊朗外交部11月30日透過聲明表示，外交部長阿拉奇12月1日將赴敘利亞，與大馬士革當局討論反抗軍近日發起的戰事，同時譴責「恐怖分子」襲擊伊朗在阿勒坡的領事館。

伊朗外交部發言人巴格赫里發布聲明指出，阿拉奇將赴大馬士革與敘利亞當局進行會談，接著前往安卡拉和土耳其官員商討敘國情勢。

同時，巴格赫里「強烈譴責」武裝恐怖分子攻擊伊朗在阿勒坡的領事館，但指所有員工都安然無恙。

敘利亞民眾與反抗軍30日站在阿勒坡巴塞爾廣場一座受損的雕像前。(路透)
敘利亞民眾與反抗軍30日站在阿勒坡巴塞爾廣場一座受損的雕像前。(路透)
反對敘利亞總統阿塞德的敘國民兵11月30日已攻入第二大城阿勒坡市中心。（路透）
反對敘利亞總統阿塞德的敘國民兵11月30日已攻入第二大城阿勒坡市中心。（路透）

伊朗 俄國 黎巴嫩

上一則

「流鶯一條街」重傷國際形象 網嘆：日本淪落到貧困地步

下一則

烏克蘭驚爆20萬逃兵 有部隊全員「人間蒸發」媒體曝光防線慘況

延伸閱讀

遭俄羅斯空襲 傳敘利亞反抗軍總司令喪生 阿塞德政變謠言起

遭俄羅斯空襲 傳敘利亞反抗軍總司令喪生 阿塞德政變謠言起
敘利亞反抗軍攻占阿勒坡 俄空襲支援阿塞德政府

敘利亞反抗軍攻占阿勒坡 俄空襲支援阿塞德政府
伊朗稱阿勒坡領事館遇襲 外長急赴敘利亞討論

伊朗稱阿勒坡領事館遇襲 外長急赴敘利亞討論
敘利亞反抗軍拿下阿勒坡機場 首度占領此類設施

敘利亞反抗軍拿下阿勒坡機場 首度占領此類設施

熱門新聞

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
立憲民主黨國會眾議員山井和則計畫與警察廳及政府各部門合作，提出修改《風俗營業法》，打擊那些引誘年輕女性欠下巨額債務，並迫使她們賣淫的「惡質」牛郎俱樂部。(路透／Alamy)

東京「流鶯一條街」登外媒報導 日網友嘆：淪落成開發中國家

2024-11-29 22:57
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
中國貨船「伊鵬3號」在丹麥海軍艦艇監視下，停泊在卡特加特海峽。（歐新社）

海底電纜疑遭中國商船切斷 立陶宛驅逐3名中方使館人員

2024-11-29 14:37
烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。(美聯社資料照)

澤倫斯基首度曝停火條件 讓現有領土「獲北約保護」就結束熱戰

2024-11-29 20:55
德國前總理梅克爾（左）與俄羅斯總統普亭2007年1月21日在普亭位於索契的官邸會面時，普亭當時寵物、黑色拉布拉多犬科尼走過兩人前方。資料照片。（美聯社）

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

2024-11-29 07:24

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊
美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起

美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起