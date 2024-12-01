中東又一戰火重燃 敘利亞難敵民兵 8年來首攻第二大城

11月30日，反抗軍在阿勒頗祈禱；人權團體稱反抗軍已占領民用機場。(歐新社)

「敘利亞人權瞭望台組織」表示，反對敘利亞總統阿塞德、由伊斯蘭武裝團體「沙姆解放組織」（HTS）領導的敘國民兵11月29日攻入位於敘北的第二大城阿勒坡（Aleppo）市中心，這是自2016年以來，敘國反抗軍8年來首次回到阿勒坡；敘利亞人權瞭望台組織30日表示，反抗軍拿下阿勒坡的民用機場，以及伊德利布省、哈瑪省數座關鍵城鎮，這也是反抗軍首次占領機場這類設施。

在11月29日幾小時內，反抗軍就在未遭遇敘國政府軍抵抗下，掌控逾半個阿勒坡。HTS曾和凱達恐怖組織有所連結，握有位於敘國西北部的許多地盤。據傳幾支由土耳其扶植的武裝團體也加入這波對阿塞德政府的突襲。

根據敘利亞人權瞭望台組織，政府軍撤退後，HTS及其結盟派系掌控阿勒坡大部分區域、政府機構和監獄，甚至「控制了阿勒坡國際機場」。這座機場位於敘利亞第兩大城阿勒坡東南郊區。

紐約時報報導稱，敘利亞人權瞭望台組織談到，自11月27日起的三天激烈衝突已造成雙方至少327人喪命，死者多為戰鬥人員，但也包括44位平民。而當天正是美國及法國居間達成的以色列與黎巴嫩 60天停火協議生效首日。

路透11月30日引述兩位軍方消息人士報導，阿塞德重要盟友之一的俄羅斯，已承諾提供敘國政府更多軍援，新的軍備武器將在接下來72小時內開始運抵敘國，以阻擋反抗軍。中央社引述法新社報導，截至11月29日，民兵及其盟友已控制敘北50多座城鎮和村莊，並進入阿勒坡西部地區。

敘國政府11月30日關閉阿勒坡機場並封鎖所有通往該市的道路。敘國第二大城阿勒坡人口約200萬，是2011年敘國內戰爆發前的製造業中心。敘國政府2016年在俄國 與伊朗 等盟友支持下奪回阿勒坡，俄國空軍2015年在敘國部署，以助戰阿塞德。

由於俄國正入侵烏克蘭，伊朗及其支持的黎巴嫩真主黨等「抵抗軸心」也正面對以色列步步進逼，以媒耶路撒冷郵報分析，因為阿塞德政府的孱弱，加上自顧不暇的伊朗已減弱對大馬士革的支持，敘國政府可能丟掉阿勒坡，這將是HTS數年來給阿塞德最重的一擊。

另外，伊朗外交部11月30日透過聲明表示，外交部長阿拉奇12月1日將赴敘利亞，與大馬士革當局討論反抗軍近日發起的戰事，同時譴責「恐怖分子」襲擊伊朗在阿勒坡的領事館。

伊朗外交部發言人巴格赫里發布聲明指出，阿拉奇將赴大馬士革與敘利亞當局進行會談，接著前往安卡拉和土耳其官員商討敘國情勢。