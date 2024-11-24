阿聯證實失蹤猶太教拉比喪生 宣布逮捕3嫌

猶太教拉比柯甘（Zvi Kogan）在阿拉伯聯合大公國遭到殺害。（路透）

阿拉伯聯合大公國今天證實一名以色列 及摩爾多瓦雙重國籍人士遭到謀殺，宣布已經逮捕3名嫌犯。以色列稍早表示，這是一起「反猶太 恐怖主義攻擊」。

法新社報導，以色列表示，猶太教拉比（猶太教智者、老師與精神領袖，地位尊崇，負責主持猶太教儀式）柯甘（Zvi Kogan）在阿拉伯聯合大公國遭到殺害。

官方阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）稍後發布政府聲明指出：「內政部 宣布，阿拉伯聯合大公國當局已經在創紀錄時間內逮捕涉及這起謀殺案的3名行兇者。」

內政部指出，根據柯甘以居民身分入境時所持的身分證明文件，他是「摩爾多瓦公民」。

聲明表示，家屬報案柯甘失蹤後，當局組成的「專業搜尋和調查團隊」尋獲遺體，並且確認嫌犯。

柯甘所屬極端正統猶太教團體「查巴德．盧巴維奇運動」（Chabad Lubavitch Movement）稍早在X平台發文表示，「於21日遭到綁架」的柯甘已被「恐怖分子謀殺」，並且表達「極為悲慟」。該團體在世界各地推廣此一運動，柯甘為其駐阿聯代表，在當地居住和工作。

以色列當局昨天表示，以「恐怖主義事件」對柯甘失蹤一事展開調查，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天宣布柯甘已經遇害。